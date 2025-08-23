El Icavi adjudica la obra de las 77 viviendas protegidas de Corralejo

Taller de Construcción TMR realizará la promoción de VPO con 77 de plazas de garaje por 10,5 millones de euros

Vista aérea de Corralejo, desde la desaladora del CAAF, en el charco de Bristol.

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 23 de agosto 2025, 21:32 Comenta Compartir

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), ha aceptado la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación para la ejecución de la obra consistente en la construcción de 77 viviendas protegidas de promoción pública en Corralejo, en el municipio de La Oliva.

El proyecto se desarrollará en la parcela situada en la calle Palengre, en la localidad de Corralejo, e incluye también la ejecución de 77 plazas de garaje.

La empresa Taller de Construcción TMR resultó seleccionada como propuesta de adjudicación para desarrollar esta actuación que cuenta con un presupuesto de 10.545.798 euros, IGIC incluido. La adjudicación se realizó mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y con carácter de urgencia, dada la elevada demanda de vivienda protegida en el archipiélago, destacan fuentes del Icavi.

La iniciativa está financiada con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del programa Next Generation EU, que impulsa actuaciones sostenibles, sociales y transformadoras en todo el territorio.

Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago.