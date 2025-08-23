Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de Corralejo, desde la desaladora del CAAF, en el charco de Bristol. Javier Melián / Acfi Press

El Icavi adjudica la obra de las 77 viviendas protegidas de Corralejo

Vivienda ·

Taller de Construcción TMR realizará la promoción de VPO con 77 de plazas de garaje por 10,5 millones de euros

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:32

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), ha aceptado la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación para la ejecución de la obra consistente en la construcción de 77 viviendas protegidas de promoción pública en Corralejo, en el municipio de La Oliva.

El proyecto se desarrollará en la parcela situada en la calle Palengre, en la localidad de Corralejo, e incluye también la ejecución de 77 plazas de garaje.

La empresa Taller de Construcción TMR resultó seleccionada como propuesta de adjudicación para desarrollar esta actuación que cuenta con un presupuesto de 10.545.798 euros, IGIC incluido. La adjudicación se realizó mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y con carácter de urgencia, dada la elevada demanda de vivienda protegida en el archipiélago, destacan fuentes del Icavi.

La iniciativa está financiada con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del programa Next Generation EU, que impulsa actuaciones sostenibles, sociales y transformadoras en todo el territorio.

Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  2. 2 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  3. 3 Fermento: la revolución sin gluten llega a Las Palmas
  4. 4 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  5. 5 San Cristóbal teme que el edificio Cachalote eclipse su castillo
  6. 6 La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias
  7. 7 La falta de traslados en los conservatorios rompe familias
  8. 8 La organizadora del Frontón King, condenada por impago
  9. 9 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  10. 10 Luz verde a las nuevas tarifas del taxi, que suben más en fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Icavi adjudica la obra de las 77 viviendas protegidas de Corralejo

El Icavi adjudica la obra de las 77 viviendas protegidas de Corralejo