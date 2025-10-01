Los hoteles Princess, pioneros en apoyar a las víctimas de la violencia de género en Fuerteventura
Hostelería ·La contratación inicial de cuatro mujeres del municipio de Pájara por parte de la cadena hotelera se realizará garantizando la confidencialidad
Puerto del Rosario
Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:50
La cadena de hoteles Princess contratará a cuatro víctimas de la violencia de género en el municipio de Pájara. Esta cadena hotelera y el Ayuntamiento del sur han suscrito el primer convenio de Fuerteventura destinado a favorecer la inserción laboral de mujeres que han sufrido la violencia machista en la hostelería.
La contratación inicial de estas cuatro mujeres del municipio por parte de la cadena hotelera se realizará garantizando la confidencialidad y el acompañamiento en su proceso de integración laboral.
Por su parte, el Ayuntamiento de Pájara se compromete a colaborar en la formación en igualdad y diversidad de la plantilla de la empresa, la puesta en marcha de un espacio dentro del hotel para el asesoramiento e información y la organización de diversas acciones de sensibilización social.
