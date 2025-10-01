Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, con la representación de la cadena Princess Hotels Canarias. Ayuntamiento de Pájara

Los hoteles Princess, pioneros en apoyar a las víctimas de la violencia de género en Fuerteventura

La contratación inicial de cuatro mujeres del municipio de Pájara por parte de la cadena hotelera se realizará garantizando la confidencialidad

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:50

La cadena de hoteles Princess contratará a cuatro víctimas de la violencia de género en el municipio de Pájara. Esta cadena hotelera y el Ayuntamiento del sur han suscrito el primer convenio de Fuerteventura destinado a favorecer la inserción laboral de mujeres que han sufrido la violencia machista en la hostelería.

La contratación inicial de estas cuatro mujeres del municipio por parte de la cadena hotelera se realizará garantizando la confidencialidad y el acompañamiento en su proceso de integración laboral.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pájara se compromete a colaborar en la formación en igualdad y diversidad de la plantilla de la empresa, la puesta en marcha de un espacio dentro del hotel para el asesoramiento e información y la organización de diversas acciones de sensibilización social. 

