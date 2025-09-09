El Hospital General estrena sistema de recordatorio de la cita con el especialista

CANARIAS7 Puerto del Rosario Martes, 9 de septiembre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Desde esta semana está en marcha del plan mediante el que el Hospital General de Fuerteventura se comunica, de manera interactiva con sus pacientes mediante SMS, para gestionar sus citas con el médico especialista. El sistema de gestor de recordatorios es un proyecto de comunicación interactivo, que redirige al usuario a un sencillo aplicativo que ofrece al paciente la opción de confirmar, cancelar o solicitar un cambio de fecha de la cita establecida, en el caso de no poder asistir.

El paciente recibirá el SMS con diez días de antelación a la cita y tendrá la posibilidad de confirmar su asistencia o no, así como la necesidad de reprogramar la misma en el caso de que no pueda acudir. Los pacientes recibirán un mensaje, con un enlace personalizado que les permitirá acceder a los detalles específicos de su cita, incluyendo lugar, servicio y hora y las opciones de confirmación, anulación o cambio.

Este aplicativo creado por el Servicio Canario de Salud (SCS) tiene el respaldo del servicio de Información y Atención Telefónica 012; se dijo en el encuentro para dar cuenta de la iniciativa, del director del SCS, Adasat Goya; con el director del Área de Salud de Fuerteventura, Tomás Pérez; y la gerente de los Servicios Sanitarios, María Luisa Naranjo.

Llamadas telefónicas

De no recibirse respuesta, el gestor del recordatorio activará un protocolo de llamada telefónica. Un operador intentará contactar con el paciente mediante llamada telefónica. Se dará prioridad a los números de móvil, para luego llamarse al fijo.

«Esta nueva herramienta contribuye a mejorar la comunicación del hospital majorero con sus usuarios y permite optimizar la actividad en consultas, dado que se podrán reprogramar las citas anuladas y, de esta forma, evitar que se queden huecos en las agendas sin cubrir debido a inasistencias», matizó Goya.