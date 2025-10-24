¿Por qué el Hospital de Fuerteventura no puede tener un robot quirúrgico?

El parlamentario del PSOE Manuel Hernández apela a la equidad sanitaria para que el servicio llegue a las islas no capitalinas

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 24 de octubre 2025, 14:02

El PSOE reclama para Fuerteventura un servicio de cirugía robótica, que no debe funcionar «sólo en las islas capitalinas».

Manuel Hernández, diputado socialista e impulsor de la proposición no de ley en el Parlamento de Canarias, apela a la «equidad sanitaria» en el archipiélago para que asegurar que ningún residente quede en desventaja en su acceso por residir fuera de las islas de referencia.

La cirugía robótica «no es un lujo», sino una inversión estratégica en salud pública, argumenta el parlamentario socialista para solicitar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que este servicio esté presente en los hospitales de Fuerteventura y el resto de islas no capitalinas.

«Está demostrado que permite realizar intervenciones menos invasivas, con menor pérdida sanguínea, menor índice de complicaciones postoperatorias, menor dolor, reducción de las estancias hospitalarias y una recuperación más rápida del paciente», por lo que a medio plazo supone un ahorro significativo para el sistema sanitario en días de hospitalización y tratamientos adicionales, sostiene Hernández.

Actualmente, este sistema se encuentra operativo sólo en dos hospitales de Canarias, donde durante el año 2024 se han realizado 889 procedimientos robóticos, lo que supone un incremento superior al 900% respecto a ejercicios anteriores.

