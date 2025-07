Histórico lleno de La Carpa 2025 de Fuerteventura el día de su estreno

Canarias7 Pájara (Fuerteventura) Viernes, 18 de julio 2025, 17:38 Comenta Compartir

Fuerteventura volvió a situarse este jueves en el centro del mapa del ocio de Canarias con la inauguración de La Carpa 2025, un evento que ha alcanzado, desde hace ya varios años, el estatus de referente insular y regional en cuanto a programación cultural y musical durante el verano. La apertura de esta edición no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó con creces: el recinto se llenó en la primera de las 17 noches previstas, en una cita que ya se considera histórica por la magnitud de la convocatoria en su jornada inaugural.

El acto de apertura estuvo marcado por la excelente organización de DN7 Music, la promotora que da forma a este macroevento. Desde las primeras horas de la tarde se percibía el ambiente festivo en el entorno del recinto, con asistentes de todas las edades -también hay carpa de día- que se dieron cita para vivir una noche inolvidable al ritmo de grandes nombres del panorama musical nacional e internacional.

La apertura corrió a cargo de Tony Aguilar, uno de los locutores más reconocidos de la radio musical española, figura histórica de Los 40 y presentador de espacios emblemáticos como 'Del 40 al 1'. Su sesión fue un recorrido vibrante por éxitos del pop internacional, el reguetón comercial y la música urbana que conectó de inmediato con el público majorero, generando una energía colectiva que se mantuvo durante toda la velada.

La actuación estelar de la noche estuvo protagonizada por el artista dominicano Omega, figura clave del merengue urbano y uno de los grandes exponentes del ritmo caribeño. Con un repertorio en el que no faltaron éxitos como 'Si no me amas' o 'Chambonea', Omega desplegó toda su potencia escénica en un show de alto voltaje que llevó al clímax a un público entregado. La respuesta fue inmediata: coros masivos, baile y una ovación cerrada que marcó el cierre de una noche inaugural que quedará en la memoria de muchos.

La Carpa 2025 se extenderá hasta el próximo 2 de agosto, con una programación de lujo que incluye artistas como Kapo, Polimá Westcoast, Nio García, Chimbala, Omar Courtz o José de las Heras, además de sesiones de DJs y noches temáticas que abarcan desde la electrónica hasta el pop latino. En total, serán 17 días de actividad ininterrumpida, con seis jornadas de acceso gratuito y otras con entradas que oscilan entre los 15 y los 30 euros. La variedad de estilos y públicos confirma la vocación inclusiva de este evento, que ha sabido consolidarse como el principal referente del verano majorero.

La Carpa, instalada en el municipio de Pájara, se ha convertido en un polo de atracción para residentes y visitantes, y también en un ejemplo de cómo el ocio puede articularse con criterios de profesionalidad, seguridad y diversidad. El Ayuntamiento de Pájara y las instituciones colaboradoras han subrayado el valor de La Carpa como dinamizador económico y cultural, con un impacto que trasciende lo puramente recreativo.

Con una apertura tan contundente, las expectativas para el resto del calendario no pueden ser más altas. La isla de Fuerteventura se prepara así para dos semanas intensas donde la música, la convivencia y el disfrute colectivo marcarán la agenda cultural de Canarias.

Las entradas están ya disponibles a través del portal online www.tureservaonline.es.

