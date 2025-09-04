La historia de La Oliva desde 1882 se hace accesible Las primeras actas del Ayuntamiento han sido entregadas al Gobierno de Canarias, para ayudar en la labor de facilitar la consulta generalizada

CANARIAS7 La Oliva Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:37 Comenta Compartir

La historia de La Oliva ya se encuentra a disposición del conjunto de la ciudadanía de un modo generalizado. Es debido a que el Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico, al mando de David Hernández, ha hecho entrega de forma digitalizada, al Gobierno de Canarias, de las primeras actas municipales que se conservan en el archivo del Consistorio, para su acceso al público, gracias al tratamiento del valioso material objeto de atención.

Según se dio a conocer a la opinión pública este jueves desde fuentes municipales, para acceder a estos documentos patrimoniales, que datan desde el año 1882, se podrá hacer a través de la plataforma e-SPERIA, con el objetivo de evitar la manipulación de estos valiosos textos y mantener, de este modo, su conservación en el tiempo.

Con las medidas adoptadas desde el municipio norteño, historiadores e investigadores, así como el público en general, tendrán a su disposición 116 años de historia de La Oliva de forma digital. La evolución política, administrativa y social de aquel entonces, quedan inmortalizados ahora, no solamente en el papel, «sino también de forma digital, facilitando el acceso a quienes deseen consultar la información y permitiendo, que los documentos originales se sigan conservando», según se destaca por los promotores de la iniciativa.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, destaca la importancia de la acción ejecutada a la hora de facilitar el trabajo de consulta e investigación de los historiadores y estudiosos en general, señalando el regidor que la actuación hecha viene a suponer «sin duda, la mejor forma de poder acceder a la información de esas primeras actas municipales que datan desde el siglo XIX, ya sean investigadores u el resto de ciudadanía que desee conocer más sobre la historia del municipio».

Por su parte, el concejal de Patrimonio Histórico, David Hernández, considera acertada la medida tomada, ante la necesidad de digitalizar los documentos, para ayudar en su máximo cuidado. «A través de la digitalización llevada a cabo en el 2008, ahora conseguimos poner a disposición del Gobierno de Canarias las actas que conservan la realidad de la época en La Oliva. Con ello, no sólo damos acceso a la información de manera más sencilla a aquellos que la deseen consultar, sino que, además, contribuimos en la conservación de estos documentos, que relatan la historia del municipio», aprecia.

Daños por un incendio

A pesar de que las Cortes de Cádiz desarrollaron la reforma administrativa del Ayuntamiento en 1812, la actividad municipal no se hizo efectiva hasta dos décadas después, entre los años 1833 a 1835, por falta de medios. Sin embargo, la documentación municipal comprendida entre el comienzo de la actividad cotidiana de la Administración en 1835 hasta la que se conserva en la actualidad relativa a 1882, se destruyó debido a un incendio que se produjo en las casas consistoriales, perdiendo así, la información relativa al medio siglo anterior a la datación de los primeros documentos que se han dado a conocer de modo generalizado.

Para accederse a las actas municipales digitalizadas se han tomado medidas para que sean accesibles a través del portal web https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/publicadoresperia/#/index; según figura en la valoración difundida por el Ayuntamiento de La Oliva.