La Guardia Civil crece en estructura de mando y agentes en Fuerteventura

La ampliación del catálogo de la Benemérita y la creación de unidades especializadas en la isla son los siguientes pasos tras la creación de la plaza de comandante

La presencia de la Guardia Civil se extiende a la práctica totalidad de la planta hotelera de la isla, según el PSOE.

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 23 de septiembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

La Guardia Civil cubre la seguridad ciudadana en el 65% de la geografía de Fuerteventura y atiende al 82,54% de la población censada y a la práctica totalidad de la planta hotelera. Son los datos aportados por José Cabrera, secretario de política municipal del PSOE, para defender el trabajo de la Benemérita en la isla, en donde se han quedado 35 de los 40 nuevos agentes en prácticas para reforzar las plantillas.

De los casi 40 agentes en prácticas incorporados a Fuerteventura antes de verano, cinco han seguido su formación en otros destinos y el resto sigue prestando servicio en la isla.

Fuerteventura cuenta ahora con una plaza de comandante, lo «que eleva la importancia estratégica de la isla dentro del Ministerio de Interior», confirma Cabrera Noda. «Este camino ya lo recorrieron Chiclana de La Frontera, Aranjuez, Cartagena, Burriana, La Coruña, El Ejido, Calviá y Playa de Las Américas, en Tenerife».

El siguiente paso es la ampliación del catálogo de la Guardia Civil y la creación de unidades especializadas en la isla, como también ha ocurrido en esos otros enclaves que fueron reconocidos con una plaza de comandante, adelanta el secretario de política municipal socialista.