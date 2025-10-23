El Gobierno canario invierte 17 millones de euros en las plantas de compostaje y de clasificación en Zurita

Estas infraestructuras permitirán reducir los vertidos en celda hasta un 10% y mejorar notablemente la capacidad de recuperación de materiales reciclables. La Consejería regional de Transición Ecológica encarga las obras a ejecutar en tres anualidades, debiendo estar culminadas en 2027

CANARIAS7 Puerto del Rosario Jueves, 23 de octubre 2025, 12:54 Comenta Compartir

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha culminado el procedimiento de encargo de las obras para la puesta en marcha de la planta de compostaje y la planta de clasificación del complejo ambiental de Zurita, en el municipio de Puerto del Rosario.

Se trata de una actuación largamente esperada en Fuerteventura, que después de más de una década de retrasos y bloqueos administrativos, cuenta ahora con fondos garantizados y proyectos actualizados que asegura su ejecución completa.

El presupuesto destinado para estas obras será de una inversión total de 17 millones de euros, y las obras se ejecutarán durante las tres próximas anualidades, debiendo estarculminadas en 2027.

Las actuaciones permitirán poner en marcha, por un lado, la planta de clasificación, que separará y valorizará los residuos reciclables, que no se separan en origen; y por otro la planta de compostaje, que transformará la fracción orgánica en compost utilizable para fines agrícolas, forestales y paisajísticos.

Estas infraestructuras permitirán reducir los vertidos en celda hasta un 10% y mejorar notablemente la capacidad de recuperación de materiales reciclables. Pero desde la Consejería se resalta que la labor del Cabildo debe centrarse en conseguir mejores tasas de separación de residuos en origen, y para ello ofrece apoyo técnico, tanto para los ayuntamientos como para el Cabildo de Fuerteventura.

Ampliar El consejero regional Mariano Hernández Zapata y la primera mandataria majorera Lola García, entre otros, en el complejo ambiental de Zurita, en el municipio de Puerto del Rosario. C7

El consejero del área, Mariano H. Zapata, destacó que la inversión «marca un antes y un después en la gestión de residuos de Fuerteventura», y supone «cumplir con un compromiso prioritario de este Gobierno: garantizar una infraestructura esencial, eficiente y sostenible que la isla llevaba años reclamando».

El consejero añadió que «por primera vez, la isla podrá gestionar y valorizar sus residuos de forma eficiente, reduciendo la cantidad que acaba en vertedero y aprovechando mejor sus recursos. El objetivo no es solo cumplir con las exigencias europeas en materia de reciclaje, sino construir una isla más sostenible, que gestione sus residuos de manera responsable y genere oportunidades de empleo verde».

Con el encargo de estas obras, el Gobierno cumple con su compromiso de dotar a Fuerteventura de una infraestructura moderna, eficiente y sostenible, alineada con las metas del Plan de Acción de Economía Circular de Canarias, que establece que al menos el 55% de los residuos municipales deberán reciclarse o reutilizarse antes de 2030.