El Gobierno canario se compromete a financiar las actividades del Parque Tecnológico de Fuerteventura

Potenciar la actividad del Parque Tecnológico de Fuerteventura, reforzando su papel dentro de la red de infraestructuras científicas y de innovación de Canarias. Es el objetivo del convenio de colaboración suscrito este martes entre el Cabildo majorero y la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias.

A través de este convenio, la primera institución majorera y el Ejecutivo autónomo renuevan su compromiso de buscar fórmulas de financiación para promover actuaciones y promocionar el Parque Tecnológico de Fuerteventura, con acciones que repercutan en beneficio de la sociedad canaria, en general, y de la majorera, en particular.

Según la presidenta majorera Lola García, el Parque Tecnológico, situado en Los Estancos, en el municipio de Puerto del Rosario, continúa consolidándose como referente internacional, impulsando proyectos enfocados a la búsqueda de soluciones innovadoras de servicio público que mejoren la calidad de vida. Estos proyectos permiten a las empresas y centros de investigación desarrollar en Fuerteventura su actividad, «atrayendo inversión, generando empleo y diversificando la economía majorera».

Por su parte, la consejera regional de Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, apuntó que el convenio permite reforzar el papel del Parque Tecnológico de Fuerteventura dentro de la red de infraestructuras científicas y de innovación de Canarias, garantizando su proyección más allá del ámbito insular.

