El Gobierno canario clausura el vertedero de Matas Blancas, equivalente a 35 campos de fútbol

La actuación, con una inversión superior al millón de euros, permitirá recuperar un espacio de más de 24 hectáreas en un entorno de alto valor ambiental en el municipio de Pájara, donde vive el guirre. La intervención se enmarca en el plan autonómico de restauración de vertederos incluidos en el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea en 2015

El consejero regional Manuel Miranda, la presidenta majorera Lola García y el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, entre otros, en el vertedero de Matas Blancas, uno de los más extensos de Canarias.

El Gobierno de Canarias ha iniciado las obras de clausura, sellado y restauración del vertedero de residuos inertes de Matas Blancas, en el municipio de Pájara.

El vertedero de Matas Blancas, que recibe su nombre del topónimo del lugar, es uno de los más extensos de Canarias. Su superficie alcanza 246.553 metros cuadrados, el equivalente a 35 campos de fútbol, distribuidos en cuatro zonas de actuación y cuatro taludes, con diferentes tipos de intervención según las características del terreno.

El proyecto, con un importe de adjudicación de 1.062.444,95 euros y un plazo de ejecución de tres meses, se puso en marcha oficialmente el 30 de septiembre, tras la firma del acta de replanteo, y está previsto que concluya el 30 de diciembre de 2025.

Una de las características destacadas del proyecto es la capa de cubrición final, diseñada para homogeneizar el terreno y garantizar su integración ambiental. Esta capa se obtiene triturando y reutilizando los materiales previamente retirados del vertedero, combinados con material de préstamo cuando es necesario, una técnica que reduce la huella ambiental y favorece la restauración ecológica del suelo.

El entorno de Matas Blancas forma parte del hábitat del guirre o alimoche común (Neophron percnopterus majorensis), la única especie de buitre presente en Canarias y catalogada en peligro de extinción. Por ello, los trabajos se ejecutan con criterios de mínima alteración ambiental, en coordinación con los servicios de biodiversidad del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, y la directora ejecutiva de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), María Montserrat Ortega, se trasladaron hasta Matas Blancas. Javier Melián / Acfi Press

El vertedero se encuentra en suelo rústico común y de protección de cauces, dentro del barranco de Fuente Nueva, un cauce con actividad hidráulica. Una de las principales actuaciones consiste en reconducir el cauce afectado por el vaso del vertedero, con el fin de favorecer la recuperación de la dinámica natural del barranco y evitar futuras afecciones.

El consejero regional Manuel Miranda recordó que una de las prioridades de su departamento para esta legislatura es la restauración de todos los vertederos objeto del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea en 2015. Para ello, entre 2024 y 2025 se han destinado alrededor de 4,5 millones de euros dirigidos al sellado de ocho vertederos en el archipiélago.

Por su parte, la directora ejecutiva de la ACPMN, María Montserrat Ortega, precisó que la previsión es que, cuando finalice 2025, solo queden por recuperar 15 de los 47 vertederos iniciales. «Estos 47 depósitos, una vez restaurados, permitirán la recuperación de 216.000 hectáreas, el equivalente a 288 campos de fútbol», señaló.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó la importancia de esta actuación dentro de la estrategia insular de sostenibilidad, mientras que el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, valoró la intervención como «una oportunidad para devolver a Matas Blancas su valor natural y paisajístico, tras muchos años de degradación».

Ampliar Las obras de clausura y restauración están previstas finalizarse en diciembre de 2025. Javier Melián / Acfi Press