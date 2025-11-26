El Gobierno canario acerca la futura Ley de Protección Civil a Fuerteventura

Unos 200 profesionales de las administraciones públicas, policías locales, Guardia Civil y otros cuerpos participaron en la jornada de debate

Carlos Martín Esquivel presidió la reunión de los distintos cuerpos de seguridad y emergencia en Fuerteventura.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:58

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias culminó este miércoles en Fuerteventura la última de las siete jornadas de debate profesional sobre la futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil que se han desarrollado en todas las islas.

Estas jornadas, impulsadas desde la Dirección General de Emergencias, pretenden recoger las opiniones y sugerencias de quienes forman parte en la actualidad de dicho sistema en cada una de las islas del Archipiélago. Durante el mes de diciembre habrá otro encuentro de análisis con profesionales del ámbito de las emergencias.

En las jornada de Fuerteventura participaron alrededor de 200 profesionales de las administraciones públicas, policías locales, servicios de protección civil insulares y municipales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y personal del Gobierno de Canarias, entre otros.

La jornada se desarrolló en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, en el municipio de Puerto del Rosario, con la presencia del subdirector general de Emergencias del Gobierno de Canarias, Carlos Martín Esquivel. El debate, diseñado y coordinado por la empresa pública Gesplan, giró en torno a cinco bloques temáticos.

El objetivo de la nueva Ley es reforzar el sistema autonómico de emergencias y adaptarlo tanto a las normativas estatal y europea, como a los nuevos riesgos asociados al cambio climático.