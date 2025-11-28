Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

Es casi de una enmienda a la totalidad la que el PSOE presenta a los presupuestos autonómicos para 2026 en la isla. Los tres parlamentarios socialistas han presentan 106 enmiendas a las cuentas regionales por una cuantía que supera los 24,2 millones de euros con el fin de «arreglar el destrozo» para con Fuerteventura.

El Gobierno de Canarias «no se cansa de marginar a Fuerteventura durante esta legislatura», apunta Manuel Hernández, portavoz de hacienda y presupuestos del PSOE en el Parlamento de Canarias. Y lo argumenta calificando los presupuestos para 2026 como «falsos» con respecto a la Maxorata por incluir partidas genéricas de fondos europeos que no se van a ejecutar en la isla, así como la partida correspondiente a los fondos del Fdcan, que nunca se había insularizado. «Todo con el objetivo de inflar unas cuentas que se olvidan de las necesidades de la isla en materia educativa y sanitaria y que tampoco dan respuesta al problema habitacional».

Entre las 106 propuestas presentadas por el PSOE de Fuerteventura destacan las 35 enmiendas para mejorar diferentes infraestructuras educativas, tanto de Primaria y Secundaria como de Formación Profesional, así como deportivas; 15 enmiendas dirigidas a infraestructuras sanitarias, como el Centro de Atención Especializada (CAE) del Sur, los centros de salud Gran Tarajal o Morro Jable, el futuro centro de salud de El Matorral; la mejora de las instalaciones de diferentes consultorías de la isla; y una partida dirigida a la implantación de la cirugía robótica en Fuerteventura.

Asimismo, el PSOE incluye una partida destinada a la construcción de vivienda pública en la isla, pues «por segundo año consecutivo» aparece sin consignar de forma nominada «ni un solo euro» dirigido a dar respuesta al problema habitacional que el propio Gobierno de Canarias «ha agravado en los últimos dos años con sus decisiones».

En materias de carreteras y puertos, los parlamentarios socialistas apuntan a partidas que impulsan los tramos pendientes de ejecución del eje norte-sur (Pozo Negro-El Cuchillete y El Cuchillete-Costa Calma); y la ampliación de los puertos de Gran Tarajal y Corralejo, así como a acondicionar y mejorar el puerto de Morro Jable.

Con todo, el mayor de volumen de enmiendas del PSOE se dirigen a mejorar las infraestructuras educativas: mejoras en los IES Puerto del Rosario, Jandía y Santo Tomás de Aquino; nuevas instalaciones para el CEPA Fuerteventura Norte; mejoras de los CIFP Majada Marcial y Morro Jable; actuaciones de mantenimiento y mejoras en diferentes colegios de educación infantil y primaria de la isla; y el impulso de nuevas infraestructuras educativas como la construcción de dos institutos de educación secundaria, en Puerto del Rosario y Corralejo, el edificio de la Escuela de Arte de Fuerteventura, un edificio polivalente de formación en estudios superiores, el acondicionamiento de la antigua residencia escolar de Gran Tarajal, o unas nuevas instalaciones para la Dirección Insular de Educación en Fuerteventura, entre otras.

En materia sanitaria se contempla, además, el incremento de una partida para la ampliación del centro de salud Puerto del Rosario II, para la construcción del consultorio de El Cotillo y mejoras en el de Costa Calma; y para crear urgencias en el centro de salud de Antigua.

También recaba apoyo económico para los gastos de gestión de proyectos del Museo Pepe Dámaso, en Pájara; la restauración del saladar de Bristol, en Corralejo; o la adecuación de las instalaciones de la Policía Canaria, en La Lajita, en Pájara.