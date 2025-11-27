Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Lajita y, al fondo, la península de Jandía, en el municipio de Pájara, donde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias construirá el futuro CAE en la parcela cedida por el Ayuntamiento. Javier Melián / Acfi Press

Así será el futuro Hospitalito del Sur, en La Lajita

El CAE tendrá 22 consultas de especialidades médicas, 11 consultas de enfermería y matrona y cinco salas de curas; unidades como la de Salud Mental, Atención Temprana, Rehabilitación o Tratamiento del Dolor; servicio de hospitalización a domicilio, hospital de día general, unidad de hemodiálisis, cirugía ambulatoria, diagnóstico por imagen, laboratorio y banco de sangre

Puerto del Rosario

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:22

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias expuso este jueves en la Comisión de Sanidad del Parlamento regional los avances que ha hecho su departamento en el procedimiento para la construcción del Centro de Atención a las Especialidades (CAE) de La Lajita, en la isla de Fuerteventura.

Esther Monzón recordó que los Presupuestos del SCS para el próximo año contemplan una partida de 700.000 euros destinados a este proyecto, dado que «nuestro objetivo es que puedan comenzar las obras durante esta legislatura, pues el CAE de La Lajita es una infraestructura muy necesaria y esperada por la población de la comarca sur de la isla majorera».

Una vez se finalizó el expediente de cesión gratuita de la parcela por parte del Ayuntamiento de Pájara, se encargó el levantamiento topográfico del terreno. Esta acción técnica imprescindible que se completó y entregó en mayo de este año, «lo que nos permitió dar el siguiente paso en el proceso».

Paralelamente, se intentó contratar el estudio geotécnico a través del Sistema Dinámico de Adquisición, una técnica de racionalización de la contratación prevista en la Ley de Contratos del Sector Público, abierta a cualquier empresa interesada que cumpla con los criterios de selección. «Al no existir en este sistema ninguna empresa inscrita que pudiera asumirlo, se optó por contratar este estudio mediante procedimiento abierto», apostilló.

En lo referente a la licitación del proyecto arquitectónico, la consejera informó en sede parlamentaria que ya se han terminado los pliegos para la contratación de la redacción del proyecto, por procedimiento abierto armonizado, y se ha remitido la memoria de justificación a la Intervención Delegada para la fiscalización previa, por lo que si no hay ningún reparo se procedería a la publicación del expediente de licitación. «Esto nos permitirá licitar y adjudicar la redacción del proyecto lo antes posible, para su posterior revisión y aprobación«, afirmó Esther Monzón.

Según el plan funcional ya aprobado, el CAE de La Lajita contará con una superficie mínima construida de 16.000 metros cuadrados, lo que lo convertirá en un centro ambicioso, diseñado para responder a las necesidades actuales y futuras de la población y con una cartera de servicios amplia, moderna y bien dimensionada para acercar los servicios sanitarios especializados a los residentes del sur de la isla.

Estará dotado con un área de consultas externas y pruebas funcionales, incluyendo 22 consultas de especialidades médicas, 11 consultas de enfermería y matrona y cinco salas de curas.

También dispondrá de unidades como la de Salud Mental, Atención Temprana, Rehabilitación o Tratamiento del Dolor, y contará con el servicio de hospitalización a domicilio (HADO).

Además, el CAE tendrá hospital de día general, unidad de hemodiálisis, cirugía ambulatoria, diagnóstico por imagen, laboratorio y banco de sangre.

