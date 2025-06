Fuerteventura se queja por el retraso de la valoración de la dependencia: de tres a cinco años de espera

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 25 de junio 2025, 17:25 Comenta Compartir

Las quejas más numerosas de Fuerteventura que recibe la Diputación del Común son en materia de valoración de la dependencia. Su titular, Lola Padrón, lo corroboró este miércoles en la inauguración del taller Tu voz importa donde, durante tres días, niñas, niños y adolescentes de toda España debaten en Puerto del Rosario sobre la vulneración de derechos en las aulas, el acoso escolar y el ciber acoso, con la participación de las defensorías de Andalucía, Cataluña y Ararteko

La administración pública «debe pedir perdón» porque en Fuerteventura -y en el resto de Canarias- se han doblado en el último año las quejas en materia de valoración de la discapacidad. «Una persona con este tipo de problema no es valorada en un período de tres a cinco años, durante el que se le coartan los derechos que da el estado de bienestar y la legislación vigente que arropa a esa persona y a su familia con cuestiones que se plantean imprescindibles como las reservas de los puestos de trabajo para una persona con discapacidad, como la opción a presentarse a convocatorias de empleo, como la capacidad de dar atención temprana de cero a seis años».

Equipos itinerantes de valoración de la dependencia en Fuerteventura

Todos estos derechos enumerados por la diputada del común son «irreversibles» si no hay una valoración de la dependencia desde la administración pública. Por esto, anima a un plan de choque urgente con equipos itinerantes que vengan a Fuerteventura, en coordinación con Sanidad, «que ya los tiene valorados, por lo que coordinarse con Educacion es una necesidad que agilizaría los tiempos de espera«.

Esta espera por la valoración de la dependencia es «un fracaso de la administración» que «empobrece a las familias que, además de no llegar a fin de mes, si viven con un problema de discapacidad en su casa tienen que de esos mermados ingresos para hacerle frente. Y a aquellos que no tienen familia, ya es pueden imaginar ustedes», sentenció Lola Padrón en en Puerto del Rosario.

Contratación de dos asesores en la sede de la Diputación del Común en Fuerteventura

La Diputación del Común también ha reforzado su sede en Fuerteventura con la contratación de dos asesores porque, al igual que Lanzarote, la ciudadanía no se queja. «Y no se queja no por no tengan problemas sino porque hay que acercar los recursos», aclaró Lola Padrón. De hecho, la organización del taller de tres días sobre el acoso escolar y el ciber acoso en Puerto del Rosario es una muestra también de ese acercamiento a las islas no capitalinas.

Sobre el taller Tu voz importa, Lola Padrón adelantó que los resultados de esta temática se llevarán a nivel nacional en Zaragoza, en octubre, donde habrá un encuentro todos los defensores y las defensoras. Hemos elegido unos perfiles para impartir el taller en la línea de entender que los menores son seres humanos, da igual la procedencia que tengan, estamos en la isla de Fuerteventura, casi más cerca de África que de Tenerife y por lo tanto menores que no tienen las mismas posibilidades que los que hoy se encuentran aquí y que llegan a nuestras costas con una necesidad de compartir. Muchos ya son canarios, tenemos más de 5.000 menores tutelados que vienen de África y desde luego que necesitan patrones para integrarse en una sociedad que debe hacer hueco y humanizar los espacios«.