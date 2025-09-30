Fuerteventura se queda sin la bonificación al combustible «y se callan»

A partir de este 1 de octubre, los conductores de la isla pierden la bonificación de 0,05 euros por litro que no duró ni un año. «El Gobierno de Canarias sigue sin querer entender que las islas no capitalinas compartimos lastres de doble y triple insularidad«, denuncia el parlamentario socialista Manuel Hernández

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 30 de septiembre 2025, 13:18 Comenta Compartir

«Sacan la Orden y se la callan», denuncia el PSOE sobre la nueva Orden de la Consejería de Hacienda que quita a Fuerteventura la bonificación al combustible, que había entrado en vigor el 1 de febrero de 2025 y que sólo duró ocho meses.

A partir de este 1 de octubre de 2025, entrará en vigor esta nueva orden que convierte la bonificaicón en «una quimera, un doloroso engaño a Fuerteventura que pagarán los conductores cada vez que llenen su depósito», alerta Manuel Hernández, portavoz de Hacienda y Presupuestos del PSOE en el Parlamento de Canarias.

Ampliar Manuel Hernández, parlamentario del PSOE C7

Ni un año ha durado la compensación al precio del combustible en Fuerteventura que el Gobierno CC-PP aprobó tras rechazar en cuatro ocasiones las iniciativas en este sentido presentadas por el grupo parlamentario socialista. Ocho meses atrás, el PSOE celebraba que el Gobierno de Canarias «entrara en razón, aunque tarde» e incluyera a las islas no capitalinas orientales en las beneficiarias de la bonificación en el precio de determinados combustibles derivados del refino del petróleo.

La nueva orden estipula la retirada de la bonificación, establecida el pasado 1 de febrero, a la isla de Fuerteventura, dejando una vez más a La Gomera, El Hierro y La Palma, como únicas receptoras de la ayuda.

«Las normas hay que cumplirlas, pero hacer normas que luego se demuestra que son un señuelo es de mal Gobierno, es hacer trampas a tus ciudadanos», concluye el diputado socialista por Fuerteventura, Manuel Hernández.