Fuerteventura no puede seguir con un servicio de transporte «para una isla que ya no existe»

Martes, 7 de octubre 2025

El Partido Popular (PP) pregunta por el estado actual de la licitación del servicio de transporte público, tras dos años de gobierno insular por parte de Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE), quienes prometieron la licitación del servicio en el primer trimestre de 2024.

Los populares denuncian que ha pasado un año y medio «y no hay noticia de esta licitación». El portavoz del PP, Claudio Gutiérrez, añade que «no sólo no han cumplido sino que el servicio se sigue deteriorando sin respuesta por parte del Cabildo».

«Ante las reiteradas quejas de muchos majoreros que denuncian la falta de acceso adecuado a sus centros educativos y puestos de trabajo, así como el mal estado en que se encuentran muchas guaguas», el PP afirma que se están cubriendo líneas con algunas guaguas «en mal estado que cierran las puertas con una cuerda».

El PP considera que la situación actual del transporte público en la isla es «insostenible« y exige una respuesta inmediata por parte del Cabildo. «No pueden seguir diciendo que los pliegos están redactados cuando, un año y medio después, no han salido del cajón».

El portavoz Claudio Gutiérrez exige celeridad para un contrato que «sabemos que va a ser complicado, habrá recursos y no será fácil conseguirlo pero que Fuerteventura necesita a la mayor brevedad posible. Fuerteventura no puede seguir con un servicio de transporte de tercera categoría, ideado para una isla que ya no existe. Los majoreros merecen tener las mismas oportunidades, vivan donde vivan».

El PP concluye que las medidas anunciadas por el consejero de Transportes, Luis González, resultan «insuficientes para resolver los problemas estructurales del servicio»