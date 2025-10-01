Fuerteventura necesita casi 500 efectivos más de la Guardia Civil y Policías Nacional y Local
Seguridad ciudadana ·Sólo en agentes locales, NC apunta a que los ayuntamientos deberían contar con 230 agentes. El partido manda una carta a Anselmo Pestana y califica la presencia de la Policía Autonómica como de «parche momentáneo»
Puerto del Rosario
Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:56
Fuerteventura debería disponer de más de 230 policías locales, «pero las plantillas reales están muy por debajo de esa cifra», lamenta Nueva Canarias (NC). Para equipararse a la media nacional, la isla necesitaría 475 efectivos totales entre Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales.
Son las cifras que el partido maneja y ha remitido por carta a Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, a quien responsabilizan directamente de las consecuencias «que pueda acarrear el actual déficit de efectivos policiales en la isla si el Gobierno central no actúa con urgencia».
NC trae a colación que hasta los sindicatos policiales advierten de catálogos desfasados, falta de medios y plantillas insuficientes, mientras que la ciudadanía y el sector empresarial llevan meses reclamando más presencia policial en localidades como Corralejo, Costa Calma, El Castillo o Morro Jable, «escenarios de robos, peleas y ocupaciones que dañan la convivencia y la imagen turística».
El despliegue temporal de la Policía Canaria en Fuerteventura es, a entender del partido, «un parche momentáneo», por lo que reitera la necesidad de un plan de seguridad plurianual para la isla, «con transparencia en los catálogos estatales, refuerzos estables y coordinación interadministrativa».
