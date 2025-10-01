Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Policía Canaria patrulla en Costa Calma, en el municipio de Pájara, en febrero de 2025. C7

Fuerteventura necesita casi 500 efectivos más de la Guardia Civil y Policías Nacional y Local

Seguridad ciudadana ·

Sólo en agentes locales, NC apunta a que los ayuntamientos deberían contar con 230 agentes. El partido manda una carta a Anselmo Pestana y califica la presencia de la Policía Autonómica como de «parche momentáneo»

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:56

Fuerteventura debería disponer de más de 230 policías locales, «pero las plantillas reales están muy por debajo de esa cifra», lamenta Nueva Canarias (NC). Para equipararse a la media nacional, la isla necesitaría 475 efectivos totales entre Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales.

Son las cifras que el partido maneja y ha remitido por carta a Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, a quien responsabilizan directamente de las consecuencias «que pueda acarrear el actual déficit de efectivos policiales en la isla si el Gobierno central no actúa con urgencia».

NC trae a colación que hasta los sindicatos policiales advierten de catálogos desfasados, falta de medios y plantillas insuficientes, mientras que la ciudadanía y el sector empresarial llevan meses reclamando más presencia policial en localidades como Corralejo, Costa Calma, El Castillo o Morro Jable, «escenarios de robos, peleas y ocupaciones que dañan la convivencia y la imagen turística».

El despliegue temporal de la Policía Canaria en Fuerteventura es, a entender del partido, «un parche momentáneo», por lo que reitera la necesidad de un plan de seguridad plurianual para la isla, «con transparencia en los catálogos estatales, refuerzos estables y coordinación interadministrativa».

