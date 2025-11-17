Fuerteventura: la isla más que crece en el presupuesto del Gobierno canario

Jessica de León, presidenta del PP majorero, afirma que son «unos presupuestos históricos» para la isla. Suben hasta casi 140 millones de euros, lo que supone un incremento de 20 millones más con respecto al ejercicio de 2025 y 37 millones de euros más que las últimas cuentas del Pacto de las Flores

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 17 de noviembre 2025

Fuerteventura se llevará casi 140 millones de euros del presupuesto del Gobierno de Canarias para 2026, lo que supone un incremento de 20 millones más con respecto al ejercicio de 2025. Lo destaca el Partido Popular (PP), que confirma es que «la isla que más crece del archipiélago en términos absolutos».

Jessica de León, presidenta insular del PP, afirma que son 37 millones de euros más que el último presupuesto del Pacto de las Flores. «Estas cuentas demuestran la implicación del actual Ejecutivo con Fuerteventura para que los majoreros podamos superar retos importantes».

Por áreas, Jessica de León y Fernando Enseñat, parlamentario del PP, inciden en que Turismo destina 9,4 millones de euros a inversiones turísticas. De este total, se destinarán 2,4 millones a la rehabilitación y recuperación de espacios turísticos, con el objetivo de crear un destino más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y donde el residente sea el centro de esa gestión; y 7 millones de euros al apoyo de la eficiencia energética en el sector turístico de Fuerteventura.

En Empleo, de los 180 planes de formación en alternancia con el empleo que se están evaluando en la actualidad en Canarias, más de una veintena corresponden a PFAEs de Fuerteventura. Además, el próximo año «resolveremos una demanda histórica para la isla de Fuerteventura: la habilitación de la nueva oficina de SEMAC, que permitirá establecer un servicio permanente en la isla ya que, por el volumen de expediente y por la población, ya es hora de que Fuerteventura cuente con un servicio fijo», destaca de León.

Sanidad destinará 6,7 millones de euros en 2026 y recoge en sus presupuestos «las obras principales de la isla, pero especialmente las que son prioritarias, señala Fernando Enseñat, diputado del PP por la isla de Fuerteventura. Esas obras son el centro de salud Corralejo II (1,7 millones de euros), el CAE del sur (700.000 euros), el servicio de diálisis en Costa Calma (339.000 euros) y las mejoras en el aparcamiento del Hospital (270.000 euros).

También hay que sumar partidas para la construcción de un centro de salud en El Matorral, en Puerto del Rosario, y la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal.