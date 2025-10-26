'Fuerteventura, bonita por naturaleza' limpia y despeja el acceso a Gran Tarajal

A continuación, las tareas se centrarán en la desembocadura del puente del barranco de Gran Tarajal para que el agua de lluvia pueda correr sin provocar inundaciones

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 26 de octubre 2025, 23:33

El Cabildo ha enviado a las cuadrillas del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' a dar un repaso a los arcenes de la carretera de acceso a Gran Tarajal, el municipio de Tuineje. Son más de 3,5 kilómetros lineales en los que se realizan trabajos de limpieza y desbroce para facilitar el tránsito de vehículos y peatones y, además, adecentar la vía desde el punto de vista estético.

Los trabajos comenzaron de forma manual, lo que permite abordar las labores de desbroce y limpieza con más detalle. Cabe destacar que los operarios de las cuadrillas estarán trabajando unas dos semanas hasta cubrir más de 3,5 kilómetros lineales de arcenes.

La siguiente fase de los trabajos incluidos en 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' se centrará en liberar la desembocadura del puente del barranco de Gran Tarajal para que el agua, en caso de lluvia, pueda fluir y no provoque inundaciones en invierno.

El Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo, a través de su medio propio Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), desarrolla el programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' con actuaciones a largo de quince meses, entre 2024 y 2025.