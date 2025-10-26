Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los operarios de Gesplan, en el acceso a Gran Tarajal. Gesplan

'Fuerteventura, bonita por naturaleza' limpia y despeja el acceso a Gran Tarajal

Medio ambiente ·

A continuación, las tareas se centrarán en la desembocadura del puente del barranco de Gran Tarajal para que el agua de lluvia pueda correr sin provocar inundaciones

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:33

Comenta

El Cabildo ha enviado a las cuadrillas del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' a dar un repaso a los arcenes de la carretera de acceso a Gran Tarajal, el municipio de Tuineje. Son más de 3,5 kilómetros lineales en los que se realizan trabajos de limpieza y desbroce para facilitar el tránsito de vehículos y peatones y, además, adecentar la vía desde el punto de vista estético.

Los trabajos comenzaron de forma manual, lo que permite abordar las labores de desbroce y limpieza con más detalle. Cabe destacar que los operarios de las cuadrillas estarán trabajando unas dos semanas hasta cubrir más de 3,5 kilómetros lineales de arcenes.

La siguiente fase de los trabajos incluidos en 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' se centrará en liberar la desembocadura del puente del barranco de Gran Tarajal para que el agua, en caso de lluvia, pueda fluir y no provoque inundaciones en invierno.

El Servicio de Obras y Maquinaria del Cabildo, a través de su medio propio Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), desarrolla el programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' con actuaciones a largo de quince meses, entre 2024 y 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  2. 2 «La factura como axioma»: malversando el dinero para los menores
  3. 3 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  4. 4 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Moya
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el arquitecto Paco Bello
  6. 6 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mecantil
  7. 7 Open Arms, a la tercera (no) fue la vencida
  8. 8 Las Canteras se convierte en el epicentro de la indignación por la gestión municipal en la capital
  9. 9 La viñeta de Morgan de este domingo 26 de octubre
  10. 10 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' limpia y despeja el acceso a Gran Tarajal

&#039;Fuerteventura, bonita por naturaleza&#039; limpia y despeja el acceso a Gran Tarajal