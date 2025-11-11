'Fuerteventura, bonita por naturaleza' habilitará una área de descanso en Tuineje

El Cabildo de Fuerteventura rehabilitará la fuente y construirá una zona de esparcimiento en la montaña de Manitaga

El consejero de Obras y Servicios del Cabildo, Blas Acosta, explica a la alcaldesa de Tuineje, Candi Umpiérrez, entre otros, el proyecto de recuperación de la zona de Manitaga.

CANARIAS7 Puerto del Rosario Martes, 11 de noviembre 2025, 14:09

El Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuineje se han reunido con los propietarios del terreno donde se encuentra la fuente de Manitaga, en el municipio de Tuineje, para presentarles el proyecto de recuperación elaborado por el Servicio de Obras y Maquinaria a ejecutar a través del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza', en una zona donde se habilitará una área de descanso.

El consejero de Obras y Maquinaria, Blas Acosta, explica que Manitaga es el primero de varios proyectos que «hemos diseñado para recuperar fuentes naturales de Fuerteventura y favorecer sus ecosistemas, tanto su flora como su fauna silvestres, además de constituir parte de nuestra cultura del agua».

Las actuaciones propuestas van dirigidas a rehabilitar el manantial de Manitaga y embellecer su entorno. Este manantial o fuente, que en el pasado emanaba agua de forma natural, se ha colmatado debido a la acumulación de tierra y piedras, impidiendo así la salida del agua. Además, las escasas lluvias que acontecen no permiten la recuperación natural del manantial.

El proyecto se centra en su recuperación mediante la retirada de materiales depositados hasta alcanzar la zona donde originalmente brotaba el agua. También se prevé proteger esta fuente natural realizando una estructura de piedras que la rodee para evitar la entrada de tierra, así como acondicionar otros elementos de interés del entorno.

La fuente se encuentra en la montaña de Manitaga que le da nombre, en el municipio de Tuineje, y el acceso sólo es posible a pie. Por ello, el proyecto de la Consejería de Obras y Maquinaria, encargado a su medio propio Gesplan, incluye otras actuaciones complementarias como la reparación de unos 290 metros lineales de muros ya existentes, así como el sendero. La reparación de muros constará del remonte de aquellas partes del muro que estén derruidas, además perfilado de la parte superior del muro con piedra del lugar.

También se adecentará un área de descanso para los visitantes en la parte superior del barranco. En esta área se realizará una intervención más cuidadosa, procurando despejar las piedras existentes en el suelo, rastrillar y nivelar ciertas zonas afectadas por cárcavas y cortar ramas secas y ramas bajas del algarrobo, entre otras, en un área de 140 metros cuadrados.