'Fuerte por Naturaleza' empieza a rehabilitar el paisaje de Valle Grande Se prevén medidas en 36 parcelas

CANARIAS7 La Oliva Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:22

Trabajadores de 'Fuerte por Naturaleza', programa que tiene respaldo cabildicio, han iniciado la rehabilitación sostenible del paisaje de Valle Grande. Esta intervención surge a propuesta de la Consejería de Turismo y cuenta con apoyo de los Fondos Next Generation EU. Se cuenta con un presupuesto de más de 255.000 euros.

Se actuará sobre una superficie de casi 277.000 metros cuadrados que acogen 36 parcelas.

El objetivo principal es preservar y mejorar el entorno natural de Valle Grande mediante técnicas tradicionales de restauración del paisaje, centradas en la rehabilitación de paredes y sistemas agrícolas tradicionales como las gavias.

Entre las actuaciones previstas destacan la limpieza y reparación de muros de piedra, la restauración de gavias para la captación de aguas pluviales, la recuperación del paisaje mediante técnicas sostenibles y la eliminación de elementos ajenos al entorno natural.