Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025
Trabajos en marcha. C7

'Fuerte por Naturaleza' empieza a rehabilitar el paisaje de Valle Grande

Se prevén medidas en 36 parcelas

CANARIAS7

La Oliva

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:22

Trabajadores de 'Fuerte por Naturaleza', programa que tiene respaldo cabildicio, han iniciado la rehabilitación sostenible del paisaje de Valle Grande. Esta intervención surge a propuesta de la Consejería de Turismo y cuenta con apoyo de los Fondos Next Generation EU. Se cuenta con un presupuesto de más de 255.000 euros.

Se actuará sobre una superficie de casi 277.000 metros cuadrados que acogen 36 parcelas.

El objetivo principal es preservar y mejorar el entorno natural de Valle Grande mediante técnicas tradicionales de restauración del paisaje, centradas en la rehabilitación de paredes y sistemas agrícolas tradicionales como las gavias.

Entre las actuaciones previstas destacan la limpieza y reparación de muros de piedra, la restauración de gavias para la captación de aguas pluviales, la recuperación del paisaje mediante técnicas sostenibles y la eliminación de elementos ajenos al entorno natural.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria entre los vecinos de la Vega de San José
  2. 2 Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira
  3. 3 La Policía detiene a un educador de un centro de acogida por agresión sexual a tres menores
  4. 4 La tarde que Las Torres amagó una revuelta: 120 minutos de tensión y un final firmando la paz a medias
  5. 5 Choca contra un semáforo por Santa Catalina al huir en un coche robado: si el policía no se tira al suelo, lo atropella
  6. 6 Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate»
  7. 7 Una de las acusaciones anuncia que retira los cargos contra Asencio
  8. 8 Los agentes de movilidad, ahora funcionarios: «Por fin ya tenemos un trabajo estable»
  9. 9 Kirian: «No estoy curado, pero sí para volver a darle alguna patadita a un compañero o mirar mal al míster si no me convoca»
  10. 10 Los últimos coletazos de lluvias riegan Canarias y la Aemet ya avisa de la llegada de los 30 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Fuerte por Naturaleza' empieza a rehabilitar el paisaje de Valle Grande

&#039;Fuerte por Naturaleza&#039; empieza a rehabilitar el paisaje de Valle Grande