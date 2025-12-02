Fuerte Nakama Puerto 'aterriza' en el Palacio de Congresos los días 13 y 14 de diciembre

La cita con la cultura asiática, el manga y los vídeojuegos tendrá zona gaming y grandes nombres como los actores de voz de peso como Antonio Esquivias (Frasier, Los Simpson) y Mireia López Beltrán (Naruto Shippūden, Spy Family)

Fuerte Nakama Puerto llegará los próximos 13 y 14 de diciembre, como punto de encuentro para los amantes de la cultura asiática, el manga y los videojuegos. El Palacio de Formación y Congresos acogerá este evento, organizado por Zukoabega Producciones, con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Según el director artístico Tenesor Cruz, la cita está dedicada al compañerismo y la colectividad aficionada a la cultura asiática, quienes serán los máximos protagonistas. Fuerte Nakama tendrá, además, zona gaming y grandes nombres como los actores de voz de peso como Antonio Esquivias (Frasier, Los Simpson) y Mireia López Beltrán (Naruto Shippūden, Spy Family), que atraerán diferentes públicos.

También participarán artistas locales como el dibujante Guille Rancel o Dibujante Nocturno con talleres, pasarelas cosplay, concursos de K-pop, torneos gaming y otras actividades.

La consejera insular de Nuevas Tecnologías, Carmen Alonso, señala que desde el Cabildo de Fuerteventura «sabemos que este tipo de encuentros hacen crecer comunidad, creatividad y oportunidades para nuestra juventud. Es muy importante estar cerca de esta comunidad y a lo largo de este año hemos impulsado actividades en esta línea, acercando las nuevas tecnologías a toda la ciudadanía».

Jenifer Pérez, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, explica que el Consistorio capitalino y la primera institución majorera «nos hemos unido para traer un evento con programación que los jóvenes estaban esperando, relacionada con el mundo anime y manga». Pérez anima a todas las personas a acercarse a disfrutar de las actividades, que se desarrollarán de manera gratuita.