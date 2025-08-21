Las fuentes de Puerto del Rosario vuelven a contar con agua Los arreglos se han concretado con fondos municipales

Ya operan las cuatro fuentes de Puerto del Rosario, tras haberse llevado a cabo trabajos de reparación y acondicionamiento en cumplimiento de los requerimientos emitidos por la inspectora del Área de Salud de Fuerteventura.

Estas actuaciones han tenido como objetivo mejorar el estado de conservación de estos elementos urbanos, garantizar su correcto funcionamiento y asegurar las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para su uso.

Las fuentes han sido objeto de labores de limpieza, mejora del sistema hidráulico, tratamiento antical y reparación de elementos estructurales, lo que ha permitido su reactivación tras un período de inactividad.

Valoraciones

En versión del alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, «la recuperación de estas fuentes ornamentales es una muestra más de nuestro esfuerzo por embellecer la ciudad y garantizar que cada rincón del municipio esté en condiciones óptimas para el disfrute de los vecinos y vecinas. Cuidar del espacio público es cuidar también de la calidad de vida de nuestra ciudadanía.»

Por su parte, la concejala de Parques y Jardines, Erica González, considera que «con esta intervención no sólo recuperamos elementos que forman parte de nuestro paisaje urbano, sino que también reforzamos nuestro compromiso con el mantenimiento continuo de los parques y jardines del municipio. Queremos que Puerto del Rosario siga siendo una capital acogedora, limpia y cuidada para todos.»