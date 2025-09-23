Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Así quedó el yacimiento arqueológico del municipio de La Oliva tras los rituales de santería. Imastanen

Flores, velas y cabezas de animales: rituales de santería en un yacimiento arqueológico de Fuerteventura

Patrimonio Cultural ·

El colectivo Imastanen denuncia un acto vandálico en una cueva incluida en la Carta Arqueológica de Fuerteventura y con abundante material arqueológico en superficie. Pide al Cabildo la protección efectiva del lugar donde habitaron los habitantes preeuropeos

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:25

En forma de ritual de santería, un yacimiento arqueológico de La Oliva ha sido objeto de un atentado. El colectivo Imastanen denuncia y describe cómo quedó la cueva que habitaron los mahos hace más de cinco siglos: «velas parcialmente consumidas y dispuestas en un patrón ritualístico, un círculo de sal trazado en el suelo, ramo de flores marchitas y, de manera particularmente perturbadora, cabezas de animales sacrificados».

Esta nueva forma de vandalismo contra el patrimonio arqueológico no se realizó en un lugar cualquiera de Fuerteventura: el yacimiento alberga abundante material arqueológico en superficie y está incluido en la Carta Arqueológica. «Estos elementos, característicos de los rituales de santería, no solo alteran el entorno arqueológico, sino que representan una afrenta directa al patrimonio cultural de Fuerteventura. La presencia de restos orgánicos y materiales foráneos acelera la degradación de los vestigios arqueológicos, poniendo en riesgo su conservación para futuras generaciones», denuncia el colectivo de arqueología social de Tenerife que suele hacerse eco de atentados de este tipo en toda Canarias.

Imastanen apunta directamente a la falta de protección y mantenimiento que ha convertido el yacimiento del municipio de La Oliva «en un vertedero improvisado, donde se acumulan todo tipo de basuras, desde plásticos hasta residuos orgánicos, agravando su deterioro». Por eso, pide al Cabildo de Fuerteventura que asuma su responsabilidad en la protección de este yacimiento, poniendo en marcha medidas urgentes de limpieza, vallado y vigilancia para evitar nuevos daños.

La relación de la santería con los muertos, a través de rituales que buscan apaciguar o invocar espíritus, «añade un componente inquietante cuando estas prácticas se llevan a cabo en lugares tan esenciales para la historia de Canarias, como los yacimientos de los mahos«, interpreta el colectivo de arqueología social.

Imastanen lamenta que esta práctica no es un hecho aislado en el archipiélago canario. En islas como Lanzarote y Gran Canaria, diversos yacimientos arqueológicos han sido escenario de rituales similares, «evidenciando una preocupante falta de vigilancia y protección».

