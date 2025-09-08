Firma para otra edición de Fuerteventura Fashion Week El Cabildo se implica en el certamen de moda

El Cabildo, a través del área de Promoción Económica, ha suscrito el convenio de colaboración para la celebración de una nueva edición de Fuerteventura Fashion Week. La consejera del área, Nuria Cabrera, y la responsable de la marca, Rosa María Perdomo, han firmado el acuerdo, con el objetivo de consolidar la edición de próxima celebración, que se prevé puntera en Canarias.

La primera Corporación aportará 45.000 euros. La actividad está previsto que proyecte como un escaparate para los diseñadores canarios, a la vez que contribuya a reforzar la posición de la isla como espacio de creación y destino cultural en el ámbito internacional.

Apoya también la iniciativa el Consistorio de Puerto del Rosario.