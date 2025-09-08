Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Firma del acuerdo. C7

Firma para otra edición de Fuerteventura Fashion Week

El Cabildo se implica en el certamen de moda

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:18

El Cabildo, a través del área de Promoción Económica, ha suscrito el convenio de colaboración para la celebración de una nueva edición de Fuerteventura Fashion Week. La consejera del área, Nuria Cabrera, y la responsable de la marca, Rosa María Perdomo, han firmado el acuerdo, con el objetivo de consolidar la edición de próxima celebración, que se prevé puntera en Canarias.

La primera Corporación aportará 45.000 euros. La actividad está previsto que proyecte como un escaparate para los diseñadores canarios, a la vez que contribuya a reforzar la posición de la isla como espacio de creación y destino cultural en el ámbito internacional.

Apoya también la iniciativa el Consistorio de Puerto del Rosario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  3. 3

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  4. 4 «Si el Gobierno de Canarias rechaza la condonación de la deuda estará dando la espalda a los isleños»
  5. 5 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  6. 6 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  7. 7 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  8. 8 Las Dominicas de Guía celebra su centenario: «Nos enseñaban valores y respeto»
  9. 9 El legado olvidado de Celestino Ramírez, el último salinero de La Isleta
  10. 10 Sin definición no hay estilo que valga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Firma para otra edición de Fuerteventura Fashion Week

Firma para otra edición de Fuerteventura Fashion Week