Guagua interinsular. C7

Las fiestas insulares volverán a contar con un servicio especial de guaguas

Se prevén medidas especiales, para no entorpecer los viajes

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:37

El Cabildo, a través de la Consejería de Transportes, y la empresa concesionaria del servicio público han establecido una programación especial de guaguas con motivo de la celebración de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña, durante los días 19 y 20 de septiembre, con una operativa especial a la organizada en años precedentes, según comunicación oficial trasladada este jueves a la opinión pública.

Para el día 19 se ha previsto que se den varias salidas nocturnas, desde las 20.30 horas, en la línea de Puerto del Rosario hasta Antigua; con punto de venta de billete en la Estación de Guaguas de Puerto del Rosario, desde las 19.00 horas. El billete, a 3 euros. Se mantendrá el servicio continuo durante la madrugada, hasta incluso el amanecer.

La línea de Antigua a Vega de Río Palmas operará desde primera hora de la mañana con vehículos de refuerzo durante el viernes. E igual será a la inversa, con horarios a consultar en la web cabildicia.

También se prevén acciones especiales para mañana, tarde y noche del sábado 20.

Durante estos servicios especiales no se permitirá la activación, ni tampoco la recarga, de los bonos; «para que no se produzcan retrasos en los traslados, debido a la gran afluencia de pasajeros que asisten a las fiestas de Nuestra Señora de La Peña».

