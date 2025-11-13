La fidelidad al Festival de Cometas de Corralejo tiene nombres

Henric echó a volar su cometa en 1997 por primera vez con 14 años. Jean Carlo y Liana repiten con sus ballenas voladoras. Bryan y Gina llegan de Irlanda por quinto año

Henric, el ciudadano alemán que suma 28 años de soltar cometas en el festival majorero, este miércoles en El Cotillo.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 13 de noviembre 2025

Henric, Jean Carlo y Liana y Bryan y Gina son habituales del Festival Internacional de Cometas de Corralejo, en el municipio de La Oliva. Entre los más de 200 cometistas de esta 38 edición, ellos destacan por su fidelidad al festival, a las playas del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y al clima de Fuerteventura.

Con 14 años, Henric echó a volar su cometa por primera vez en el Festival de Corralejo en 1997 y desde entonces no ha faltado ni a una edición. «¡Puedes preguntarme lo que quieras, soy parte de su historia!», ríe.

Ampliar Henric, en la primera jornada en El Cotillo de esta 38 edicion del Festival Internacional de Cometas de Corralejo. Ayuntamiento de La Oliva

El cometista más fiel llega este año cargado con más de 20 cometas, entre ellas, una preciosa espiral de 15 metros de longitud. «Tengo algunas mucho más grandes, una de ellas supera los 30 metros» y conforma un grupo de decenas de cometistas llegados desde Alemania que tienen al festival como parada obligatoria. Henric se dedica en cuerpo y alma a las cometas: las fabrica, las vende, busca los mejores materiales.

Otros participantes son en realidad profesionales que nada tienen que ver con el hobby que les apasiona. Es el caso de los italianos Jean Carlo y Liana, que llegan desde Génova desde hace ya cuatro años. Posan orgullosos junto a sus enormes ballenas voladoras en una de las pocas paradas que Jean Carlo se permite mientras va y viene con su sorprendente gorro rojo capturando con su cámara fotográfica todos los detalles del día.

Ampliar Jean Carlo y Liana, cuatro años tirando sus cometas de ballenas voladoras azules en el Festival de Cometas de Corralejo. Ayuntamiento de La Oliva

«El es profesor», aclara su mujer, «pero nos organizamos para venir cada año. La pareja recorre Europa de festival en festival «y te aseguro que nada se parece a este. Yo acabo de darme un baño aquí en la playa. ¡En pleno mes de noviembre! Es increíble».

Unos metros más allá una feliz pareja de irlandeses levanta el vuelo de su cometa con forma de lobo. «Es nuestro quinto año en el Festival, pero en realidad hemos venido en muchas más ocasiones a Fuerteventura», explica Gina, «Por lo menos tres veces al año», apunta su marido Bryan. «Venimos en cada Navidad y otro par de veces más. ¿Tú sabes el frío que hace ahora mismo en nuestro país, Irlanda?».

Ampliar Bryan y Gina, de Irlanda, quinto año que echan a volar sus cometas, con su lobo volador. Ayuntamiento de La Oliva

A este pareja irlandesa les mueve su pasión por las cometas y les atrae un festival que se celebra en un entorno natural único, con un clima privilegiado en pleno invierno y unas condiciones de viento perfectas.

Henric, Jean Carlo, Liana, Bryan, Gina, son un ejemplo de los cometistas que llegan a La Oliva cada año, seguros de que volverán a reencontrarse con amigos de Italia, Alemania, Holanda. En palabras del concejal de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Oliva, «sin ellos sería imposible que este festival fuera lo que es. Se trata de algo vocacional y generacional, ellos han conseguido que el festival crezca a lo largo de 40 años».

El 38º Festival Internacional de Cometas de Corralejo está organizado por el área de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, con el apoyo de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias y su marca «Islas Canarias, Latitud de Vida». Colaboran Binter y Riu Hotels and Resorts.