Fernando Enseñat: «Puerto del Rosario nunca ha estado tan sucia»

El candidato a la alcaldía de Puerto del Rosario por el Partido Popular (PP) se propone crear empleo estable y de calidad. «Y yo voy a cumplir lo que me propongo, no trabajar sólo los seis meses antes de las elecciones».

– El alcalde Juan Jiménez presume de paseo marítimo hasta Playa Blanca como obra emblemática del Ayuntamiento y el Ministerio para la Transición Ecológica durante esta legislatura. ¿Algo que objetar?

– Puerto del Rosario debe abrirse al mar, un paseo, ejecutado de distintas formas, desde Puerto Lajas a El Matorral, para generar así, zonas de esparcimiento, deportivas, ocio y de actividad económica y empleo, para los que aquí vivimos y para los que nos visitan. El paseo marítimo, por el que camino muy a menudo, viene de la legislatura pasada y debía estar terminado en noviembre del 2021; por desgracia, por la incompetencia de este grupo de gobierno, los vecinos hemos sufrido un año y medio más de obra y pagado más de 500.000 euros de gasto que sale de los impuestos de todos. Es un poco grotesco que Juan Jiménez quiera presumir de eso. Es un error no poner un carril bici. La movilidad y el transporte son unas de las asignaturas pendientes, mi compromiso es hacer un plan de transporte para que los jóvenes, da igual donde vivan, puedan desplazarse para ir a estudiar, a trabajar o a salir, sin necesidad del coche de sus padres.

– Esta semana comenzó sin agua, y casi termina, en el centro de Puerto del Rosario. ¿Qué solución plantea desde el Ayuntamiento si llega a alcalde?

– Es una vergüenza que en 2023, un día sí y otro también, estemos sin agua en Fuerteventura y en Puerto del Rosario. Hay problemas de producción, de distribución y de almacenamiento, pero esto no empezó hoy, llevamos muchos años así. Por mala gestión (y lo avisamos) Gobiernos de CC, toda una vida con el CAAF en sus manos, del PSOE y ahora de AMF no han sabido planificar y ejecutar las inversiones necesarias. Pero ahora toca mirar para adelante y solucionar el problema, y no será fácil y lleva unos años de trabajo. Si soy alcalde, una de mis primeras acciones será crear `la mesa de trabajo del agua' y exigir al Cabildo Insular, da igual el color político que sea, las inversiones necesarias y una planificación para ejecutarlas; pero también tender la mano y arrimar el hombro en lo que pueda ayudar el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Creo que un alcalde es responsable de todo lo que pasa en su municipio, incluso de los temas que no son de su competencia directa como la vivienda, el agua o el traslado de la Central del Charco de la que ya nadie habla pero que sufrimos su contaminación; y por lo tanto debe preocuparse y ocuparse de ellos.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

– ¿Qué mejoraría de la limpieza de la capital y sus pueblos?

– Llevamos cuatro años hablando y trabajando junto a las asociaciones de vecinos, los colectivos o nuestros mayores, y lo que te piden la mayoría, da igual el pueblo o barrio, son las cosas sencillas: asfalto, iluminación, limpieza, aceras, e incluso la fibra óptica o la dinamización de los pueblos. Demandan los servicios básicos por los que pagan impuestos y que este gobierno ha tenido 4 años para hacerlos y no lo han hecho, y ahora corren a asfaltar calles a un mes de las elecciones. Puerto del Rosario nunca ha estado tan sucia, hay que sentarse con la empresa concesionaria y poner orden. Además, somos un municipio sin luz, cuando cae la noche, y en invierno es a las siete de la tarde, nuestros mayores les da respeto salir porque no ven bien, y nuestros comerciantes se quejan de inseguridad al cerrar sus negocios. Destinemos parte de los 41 millones que el Ayuntamiento tiene en el banco para ello.

– Puerto del Rosario es el municipio con mayor número de planes de empleo y similares de Fuerteventura. ¿Ahondaría en esta política de empleo?

– Los planes de empleo son muy importantes porque permiten que personas mayores de 45 años, desempleados de larga duración o sectores vulnerables encuentren empleo, se formen y trabajen durante unos meses. Pero son empleo precario, donde no tienen ni derecho a paro cuando se termina como en el PFAE Puerto Brilla; además nos transmitía algunos de los participantes, que existe el sentimiento que a los 'familias y amigos' les dan mejores trabajos. Pero Puerto del Rosario debe aspirar a más, a la creación de empleo estable y de calidad. Para eso hay que apoyar y volcarnos con los autónomos, negocios, sector del transporte o la actividad comercial o de restauración. Nosotros llevamos un Plan de Apoyo a Autónomos y a las Zonas Comerciales Abiertas, yo también soy autónomo y se lo duro que es abrir y mantener un negocio.

– Se gastó más en el Carnaval que en Servicios Sociales o vales de comedor ¿y en qué necesidades más imperiosas del municipio?

– Los carnavales, el ocio, las actividades, los conciertos, son importantes, ya que generan también económica y dinamismo a la ciudad. Pero hay que hacerlo con sentido común, equilibrio y sin despilfarrar el dinero. Han estado cuatro años creando la marca: 'Muerto del Rosario' y ahora corren y corren a un mes de las elecciones con concierto todos los días. Nos parece un disparate que Juan Jiménez y todos los concejales de gobierno se gastaran casi un millón euros en los carnavales, cuando a las asociaciones de vecinos les das solo 25.000 euros para todas las fiestas del municipio, o cuando solo destinas 64.000 euros a vales de compra o a ayudas al alquiler solo 90.000 euros. Si soy alcalde, haremos los carnavales, conciertos y ocio para jóvenes, pero también las cosas importantes como los servicios sociales, el apoyo a negocios, la vivienda y cubrir en condiciones los servicios públicos básicos.

– Si usted fuera alcalde.....

– Trabajaría cuatro años y no solo seis meses antes de las elecciones. Cumpliría lo que propongo. Sería un orgullo ser alcalde.