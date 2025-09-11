Fecha clave para que se retome el nombre de Puerto Cabras Para este jueves hay previsto un encuentro ciudadano, a instancias de la Asociación Patrimonial El Efequen

Puerto Cabras Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:02

La Asociación Patrimonial El Efequen se ha marcado como uno de sus objetivos esenciales recuperar la denominación de Puerto Cabras para la capital insular. En este contexto, para este jueves (19.30 horas) se ha previsto un encuentro ciudadano abierto, en dependencias del colectivo vecinal La Molina de la Charca, a bien de decidir en asamblea posibles actuaciones a emprender y respaldar.

Según se ha anunciado por los promotores, se trata de «una campaña que empieza ahora su andadura y que tiene por objetivo la recuperación del nombre original de la capital de la isla de Fuerteventura y su municipio –Puerto de Cabras–, que fue sustituido en 1955 con lastimosos argumentos y donde la ciudadanía de entonces no tuvo la oportunidad de expresarse y opinar».

En esta reunión, «a la que podrá asistir cualquier persona residente en nuestra isla, se debatirán y adoptarán las estrategias y futuros pasos que culminen con la recuperación del antiguo nombre del municipio capitalino».

En especial se aspira a que haya respaldo desde el Ayuntamiento, con el propósito de que pueda prosperar una consulta popular encaminada a que la ciudadanía decida si se retoma el apelativo perdido hace 70 años.

Se considera que retomar la distinción de Puerto Cabras serviría para recuperar el vínculo de la capital majorera con el sector primario, básico para Fuerteventura desde hace siglos. También para reafirmar la identidad local.