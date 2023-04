Una Feaga para exorcizar la crisis económica del sector primario

La crisis económica que atraviesa el sector primario marca la celebración de la 36º edición de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera (Feaga) de Fuerteventura, a desarrollar del 11 al 14 de mayo en la granja insular de Pozo Negro. El Cabildo espera que la elaboración del libro genealógico de la raza caprina majorera que impide la salida del ganado seleccionado fuera de las explotaciones y la disminución generalizada de la cabaña ganadera a nivel nacional no afecten a la participación de una feria que celebra los 19 años del único concurso nacional de queso elaborado exclusivamente con leche de cabra, que concede los premios Tabefe.

Esta edición de Feaga tiene un presupuesto de unos 600.000 euros, de los cuales 50.000 euros aporta la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias en forma de subvención nominada. Participan económicamente, como cada año, CajaMar y CajaSiete, cuyo director David Jubera García acudió este jueves a la presentación del programa de actividades, dejando claro que «obviamente no podíamos faltar a esta cita anual con el sector».

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

De este programa de actos, destacan las jornadas técnicas agrarias previas previstas desde el 8 al 10 de mayo. Entre otros temas, y a partir de las 20.00 horas de los tres días, varios expertos tratarán sobre la elaboración de quesos de calidad, la identificación y el control de las polillas de la papa, los sistemas de alimentación en el ganado caprino lechero o las producciones de calidad en el cultivo del olivo.

Ronqueo del atún

La inauguración de la feria, como siempre a las 19.00 horas del jueves, contará con un show-cooking en el expositor del Cabildo majorero. Los stands institucionales estarán todos, salvo la Corporación Insular de Gran Canaria por primera vez en 36 ediciones y lo hace porque coincide con una feria del sector primario en su propia isla, detalla Beatriz Fajardo, jefa de servicio de agricultura, ganadería y pesca de la primera institución majorera.

Fajardo también apostilla que «venimos de un año malo para el sector primario en general y esperamos que no se note en la participación». Por lo pronto, la denominación de origen del queso de cabra Ibores de Cáceres, en Extremadura, no acudirá al concurso nacional de los premios Tabefe por no tener apenas queso debido a la disminución de la cabaña ganadera. «Ibores participaba en el certamen desde sus inicios», subraya Fajardo.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

A pesar de que Ibores no estará presente en los premios Tabefe, desde la jefatura del servicio insular del sector primario, se confía en alcanzar los cien participantes productores de queso de cabra. A lo largo de la geografía nacional, también se han multiplicado los concursos de queso, «lo que también merma el número de participantes».

Entre las actividades de un programa «continuista porque precisamente es su valor», como confirma Antonio Curbelo, del mismo servicio insular del sector primario, destaca el ronqueo del atún que está previsto para las 12.00 horas del sábado, 13 de mayo, organizado por el Grupo de Acción Costera de Fuerteventura; la actuación del grupo Mestisay a las 19.30 horas del mismo sábado; o la cata comentada de aceites de Fuerteventura cargo de la muestra de almazara Tanaira Rodríguez Díaz a las 17.10 horas del mismo 13 de mayo. Entre los concursos habituales y esperados de esta feria catalogada como de interés regional se encuentra los del ganado y el de ordeño manual, aunque se echa en falta la exposición de bardinos.

El presidente Sergio Lloret espera que Feaga funciona como «punto de ayuda al sector primario en estos momentos de crisis».