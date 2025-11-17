Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Subasta de machos en la edición pasada de Feaga, uno de los actos más populares de la muestra. Javier Melián / Acfi Press

Feaga 2026 ya tiene fecha: del 16 al 19 de abril

Los preparativos de la feria más importante del sector primario ya están en marcha

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

La Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura (Feaga) se celebrará del 16 al 19 de abril de 2026, en las instalaciones de la granja experimental agrícola de Pozo Negro, en el municipio de Antigua. La muestra es de gran relevancia para el sector primario de Canarias y sus preparativos ya están en marcha.

La presidenta del Cabildo, Lola García, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Matías Peña, agradecen al personal técnico del Cabildo por su dedicación en la organización de esta importante cita vital para el sector primario.

Asimismo, agradecen el esfuerzo de los y las profesionales del campo y el mar majoreros, así como empresas del sector y colectivos que hacen posible la feria, como espacio para el intercambio y muestra de lo mejor del producto local, jornadas técnicas, exhibiciones y concursos.

