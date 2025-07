La exconcejala, el funcionario y el empresario de la operación Odín, en libertad y a la espera de declarar

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 18 de julio 2025, 14:18 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

En libertad y a la espera de declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario. Así se encuentran los tres detenidos de la operación contra la corrupción Odín de este jueves: Peña Armas, exconcejala de Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y actual edil en la oposición por Fuerteventura Avanza; el arquitecto técnico municipal José Luis Espinel; y el empresario y familiar de la concejala, Cipriano Armas.

Si bien la investigación está tutelada por el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Puerto del Rosario, las detenciones fueron practicadas de oficio por la UDEF «y con el fin de que los investigados no interfirieran en las entradas y los registros que se llevaron a cabo al mismo tiempo».

Finalizadas esas diligencias, estas tres personas fueron puestas en libertad. La autoridad judicial acordará su citación en sede judicial, aclaran fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Además, el secreto de sumario de las diligencias está alzado desde este mismo jueves.

La primera alarma informativa sobre la operación Odín saltó a primera hora de la mañana del jueves, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Grupo II, y por orden de la magistrada del Juzgado 3 de Puerto del Rosario y a petición del fiscal delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Provincia de Las Palmas, entraron en el Ayuntamiento de la capital majorera y salieron acompañados del funcionario municipal en calidad de detenido.

El arquitecto técnico volvió a las casas consistoriales acompañado de los agentes de la UDEF, para luego dirigirse a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Puerto del Rosario.

Mientras, se producían los arrestos de la exconcejala y exteniente de alcalde y del empresario y familiar suyo, que también pasaron por comisaría.

Los tres forman parte de una supuestra trama con nueve investigados por supuestas irregularidades en la adjudicación de 36 contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario entre 2012 y 2013.