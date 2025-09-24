La exconcejala del Ayuntamiento de Puerto del Rosario entra al Juzgado a declarar

Los tres investigados por una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario pasan a disposición judicial. La operación Odín investiga, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la continuada conducta, presuntamente irregular, de adjudicar 36 contratos menores de obras y servicios, durante los años 2021 a 2023 en el Consistorio capitalino por un valor de más de un millón de euros

Más de dos meses después de la detención de la exconcejala Peña Armas, el arquitecto técnico municipal José Luis Espinel y el empresario Cipriano Armas, los tres pasaron este miércoles a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, dentro de las diligencias previas que se incoan por hechos constitutivos de, supuestamente, cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración

El caso Odín se destapó la mañana del 17 de julio, cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en coordinación con la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, entraron en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a detener y registrar el despacho del arquitecto técnico municipal, José Luis Espinel. La UDEF también hizo lo mismo ese día con Peña Armas, exconcejala de Contratación y actual edil por Fuerteventura Avanza, y Cipriano Armas, empresario y primo de la política.

El fiscal contra la Corrupción Javier Ródenas solicitó a la magistrada del Juzgado número 3 estos tres registros y la intervención de los móviles y portátiles de los tres principales investigados. En total, son nueve personas investigadas en esta operación que analiza la continuada conducta, presuntamente irregular, de adjudicar 36 contratos menores de obras y servicios del Ayuntamiento de Puerto del Rosairo, durante los años 2021 a 2023, por un presupuesto total de adjudicación superior al millón de euros.

Los tres detenidos fueron puestos en libertad el mismo 17 de abril y pendientes de ir a declarar ante la magistrada para esclarecer esta trama de presunta corrupción que sostiene que 29 de los 36 contratos investigados, 16 fueron adjudicados entre abril de 2020 y febrero de 2023 por la exedil Contratación a su primo hermano Cipriano Armas Mesa por importe de 522.272 euros; seis a la mujer de este primo, Lorena Brito Branco, por importe 210.011 euros; dos al otro primo hermano Sergio Armas Mesa por 69.480 euros; tres a Dagmara Ewelina Wieclascka, pareja de Sergio, por 93.666 euros; y dos al suegro de Cipriano, Alberto Javier Brito Reyes, por 61.224 euros.

Ante estas cifras, la Fiscalía Anticorrupción concluye que «el 50% de los expedientes de contratación investigados son adjudicados en favor del primo o de algunas de las empresas administradas por él».

El caso tiene como origen el auto de 6 de junio de 2024 que admite a trámite la querella presentada por la propia Fiscalía Especial Contra la Corrupción, dando lugar a las diligencias previas que se incoan por hechos constitutivos de, supuestamente, cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.