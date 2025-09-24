Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Parlamento de Canarias, en directo: la conciliación y la discapacidad centran los temas del pleno
Peña Armas, exconcejala de Contratación y actual portavoz de Fuerteventura Avanza en el Ayuntamiento, entra en el Juzgado. Javier Melián / Acfi Press
Fuerteventura

La exconcejala del Ayuntamiento de Puerto del Rosario entra al Juzgado a declarar

Corrupción ·

Los tres investigados por una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario pasan a disposición judicial. La operación Odín investiga, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la continuada conducta, presuntamente irregular, de adjudicar 36 contratos menores de obras y servicios, durante los años 2021 a 2023 en el Consistorio capitalino por un valor de más de un millón de euros

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:32

Más de dos meses después de la detención de la exconcejala Peña Armas, el arquitecto técnico municipal José Luis Espinel y el empresario Cipriano Armas, los tres pasaron este miércoles a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, dentro de las diligencias previas que se incoan por hechos constitutivos de, supuestamente, cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración

El caso Odín se destapó la mañana del 17 de julio, cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en coordinación con la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, entraron en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a detener y registrar el despacho del arquitecto técnico municipal, José Luis Espinel. La UDEF también hizo lo mismo ese día con Peña Armas, exconcejala de Contratación y actual edil por Fuerteventura Avanza, y Cipriano Armas, empresario y primo de la política.

El fiscal contra la Corrupción Javier Ródenas solicitó a la magistrada del Juzgado número 3 estos tres registros y la intervención de los móviles y portátiles de los tres principales investigados. En total, son nueve personas investigadas en esta operación que analiza la continuada conducta, presuntamente irregular, de adjudicar 36 contratos menores de obras y servicios del Ayuntamiento de Puerto del Rosairo, durante los años 2021 a 2023, por un presupuesto total de adjudicación superior al millón de euros.

Los tres detenidos fueron puestos en libertad el mismo 17 de abril y pendientes de ir a declarar ante la magistrada para esclarecer esta trama de presunta corrupción que sostiene que 29 de los 36 contratos investigados, 16 fueron adjudicados entre abril de 2020 y febrero de 2023 por la exedil Contratación a su primo hermano Cipriano Armas Mesa por importe de 522.272 euros; seis a la mujer de este primo, Lorena Brito Branco, por importe 210.011 euros; dos al otro primo hermano Sergio Armas Mesa por 69.480 euros; tres a Dagmara Ewelina Wieclascka, pareja de Sergio, por 93.666 euros; y dos al suegro de Cipriano, Alberto Javier Brito Reyes, por 61.224 euros.

Ante estas cifras, la Fiscalía Anticorrupción concluye que «el 50% de los expedientes de contratación investigados son adjudicados en favor del primo o de algunas de las empresas administradas por él».

El caso tiene como origen el auto de 6 de junio de 2024 que admite a trámite la querella presentada por la propia Fiscalía Especial Contra la Corrupción, dando lugar a las diligencias previas que se incoan por hechos constitutivos de, supuestamente, cuatro delitos: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

