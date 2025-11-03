Espaldarazo del mundo de la cultura a la consulta popular sobre Puerto de Cabras

Cerca de 30 personas, entre ellas historiadores, escritores, músicos, arquitectos y profesores, suscriben la propuesta de la asociación patrimonial de Fuerteventura El Efequén para recuperar el nombre de la hoy Puerto del Rosario

Un total de 28 historiadores, profesores, arquitectos, músicos, escritores y otras personas vinculadas con el mundo cultural de Puerto del Rosario apoyan la propuesta de la asociación patrimonial de Fuerteventura El Efequén sobre la convocatoria de una consulta popular entre las personas residentes en el municipio capitalino para la recuperación del topónimo Puerto de Cabras. De esta manera, argumenta el colectivo patrimonial, «se otorga la oportunidad que no se tuvo en 1955 de que la ciudadanía decida, democráticamente, si quiere recuperar la denominación histórica de la ciudad y del municipio».

Los firmantes de la propuesta también tienen en común que residen en Puerto del Rosario, incluso algunos nacieron en el entonces Puerto de Cabras. Entre ellos, destacar a los historiadores Paco Cerdeña, Inma de Armas, Carmelo Torres y Carlos Vera, al escritor y poeta Marcos Hormiga, la periodista María Valerón, la antropóloga María Elena Gutiérrez o al timplista Domingo Rodríguez El Colorao.

En este escrito colectivo de El Efequén por la recuperación del topónimo Puerto de Cabras, se incide en que hundiría sus raíces en «la posible existencia de charcos y fuentes de agua dulce donde abrevaba el más emblemático animal de Fuerteventura completó su nombre. Y ese nombre, Puerto de Cabras, vio crecer el lugar».

El nombre de la hoy capital majorera es uno de los primeros topónimos castellanos de las islas, «muy anterior a lugares tan relevantes como Las Palmas de Gran Canaria o San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. Hasta que, en 1955, la élite que detentaba el poder en el Ayuntamiento decidió cambiarle el nombre, sepultando un topónimo con 529 años de historia».

La iniciativa se basó que «el nombre histórico de la capital de la isla era indecoroso, vejatorio, indigno y humillante. Se avergonzaba esa minoría de las ocasionales burlas que pudieran hacerse por foráneos y renegaba del animal que había contribuido de manera fundamental a la supervivencia de la población insular desde la época aborigen hasta bien entrado el siglo XX».

No se le dio la posibilidad a la ciudadanía de Puerto de Cabras de 1955 de opinar sobre «semejante atropello histórico», lo que ahora el colectivo El Efequén quiere reparar con la convocatoria de la consulta popular.