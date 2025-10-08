Espaldarazo insular de 4,2 millones a la labor de los colectivos sociales de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura concede la ayuda a una veintena de colectivos que reciben subvención nominada de la Consejería de Acción Social

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:32

El Cabildo de Fuerteventura concede 4,2 millones de euros para apoyar la labor de las asociaciones del tercer sector majorero. Tras firmar una primera ronda de convenios en el mes de junio, este miércoles se suscribieron con otra veintena de colectivos que reciben subvención nominada de la Consejería de Acción Social, con la presencia de la presidenta Lola García y el consejero del área, Víctor Alonso.

Los convenios suscritos ascienden a 1,7 millones, y fueron firmados con Cruz Roja, Raíz del Pueblo, Asomasamen, Altihay, Asomasamen, AECC, AFFA, Amadi, Pequeño Valiente, Fundación Adsis, Fundación Canaria Main, Avanfuer, Yrichen, Asociación Sociocultural Faro de Jandía, Funteac, Play and Train, Siervas de las Pobres Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, Asociación para la Inclusión Integral y Desarrollo de Personas con Diversidad Funcional, Asociación del Cáncer Metastásico y Obra Social La Milagrosa. Próximamente se firmarán, también, con la Asociación Neurolímpica y Yoga y Pilates. En total, son más de 30 asociaciones las que reciben ayuda en este año 2025.

Para la primera mandataria majorera Lola García, resulta «importante apoyar los servicios que las asociaciones del tejido social prestan a las personas más vulnerables en todos los municipios de Fuerteventura, por lo que hemos dado agilidad a los convenios para el bienestar de la población».

Por su parte, el consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, confirma el compromiso del Cabildo con las acciones que las asociaciones desarrollan por toda la geografía insular: «un gran trabajo que ayuda a prevenir y conseguir una vida más digna y justa para las personas más vulnerables».

De esta manera, se apoyan acciones en ámbitos como los mayores, salud mental, la salud y la autonomía personal, inclusividad y atención a colectivos vulnerables, entre otros.