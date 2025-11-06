Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sebas en la playa del Marrajo, cerca del faro de El Cotillo, en el municipio de La Oliva. Javier Melián / Acfi Press

Elogio de las sebas que llegan a El Cotillo

Biodiversidad ·

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de La Oliva retira las algas marinas de las franjas costeras más frecuentadas, pero no de las más alejadas de las zonas urbanas por la importancia biológica de los arribazones

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

En la playa del Marrajo, al norte de El Cotillo, las sebas ocupan la orilla y las olas las mueven a un lado a otro. El Ayuntamiento de La Oliva, a través del área de Playas, explica que se están retirando de las playas más frecuentadas y ubicadas en zonas urbanas, pero no de las más alejadas, por su alto valor biológico.

Estas algas, que llegan en masa en forma de arribazones, tienen una importancia vital para la conservación de la biodiversidad marina, por ejemplo como refugio para las especies que viven el litoral: insectos, crustáceos e incluso aves. También evitan que los temporales se lleven la arena, señala Isabel Rosario Suárez, técnica de Medio Ambiente del Consistorio de La Oliva.

Los montones de algas sirven refugio a aves, insectos y crustáceos. Javier Melián / Acfi Press
Imagen principal - Los montones de algas sirven refugio a aves, insectos y crustáceos.
Imagen secundaria 1 - Los montones de algas sirven refugio a aves, insectos y crustáceos.
Imagen secundaria 2 - Los montones de algas sirven refugio a aves, insectos y crustáceos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  3. 3 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  4. 4 Casa Fataga: Â«Es un malentendido que ya estamos solucionandoÂ»
  5. 5 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  6. 6 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  7. 7 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  8. 8 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  9. 9 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  10. 10 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Elogio de las sebas que llegan a El Cotillo

Elogio de las sebas que llegan a El Cotillo