Elogio de las sebas que llegan a El Cotillo

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de La Oliva retira las algas marinas de las franjas costeras más frecuentadas, pero no de las más alejadas de las zonas urbanas por la importancia biológica de los arribazones

Sebas en la playa del Marrajo, cerca del faro de El Cotillo, en el municipio de La Oliva.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

En la playa del Marrajo, al norte de El Cotillo, las sebas ocupan la orilla y las olas las mueven a un lado a otro. El Ayuntamiento de La Oliva, a través del área de Playas, explica que se están retirando de las playas más frecuentadas y ubicadas en zonas urbanas, pero no de las más alejadas, por su alto valor biológico.

Estas algas, que llegan en masa en forma de arribazones, tienen una importancia vital para la conservación de la biodiversidad marina, por ejemplo como refugio para las especies que viven el litoral: insectos, crustáceos e incluso aves. También evitan que los temporales se lleven la arena, señala Isabel Rosario Suárez, técnica de Medio Ambiente del Consistorio de La Oliva.

Los montones de algas sirven refugio a aves, insectos y crustáceos. Javier Melián / Acfi Press