Efecto Pasillo elige Fuerteventura para grabar el vídeoclip de su tercer trabajo

«Baby, tú ya no estás por mí, baby no me abandones» implora Iván Torres, vocalista de Efecto Pasillo, mientras conduce por el llano de Esquinzo, en Tindaya, en el municipio de La Oliva. E l tercer trabajo del grupo canario se grabó en Fuerteventura en un solo día bajo el patrocinio del Patronato de Turismo.

El grupo, que ha presentado en Puerto del Rosario el vídeoclip que firma Danny O'Brien, aseguró que tenían ganas de grabar en tierras majoreras y así lo han hecho. Y han elegido la antigua carretera de Tindaya a la costa de Esquinzo, una raya infinita y horizontal que rompe el paisaje siempre árido, siempre desierto, que recorren en un descapotable azul en cuya matrícula se lee el nombre de este último trabajo musical y del cuarteto.

El vídeoclip, que promocionará Fuerteventura más allá de lo escrito y oído a través de la música de Efecto Pasillo, termina en el acantilado sin que no, efectivamente no, Baby mude su corazón y cambie sus planes de abandonarle.