«Esto no es educación pública en Fuerteventura, es luchar cada día contra la adversidad»

Manuel Hernández, parlamentario del PSOE, destapa que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias planea sacar a los alumnos adultos del Fuerteventura Norte «de un pasillo para meterlos en un sótano»

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 14 de octubre 2025, 13:20

La Dirección Insular de Educación planea sacar a las alumnas y los alumnos del Centro de Educación de Personas Adultas Fuerteventura Norte «de un pasillo para meterlos en un sótano», como denuncia el parlamentario socialista Manuel Hernández.

«Pocas ocurrencias ejemplifican mejor la pésima gestión de Educación en Fuerteventura», afirma el diputado regional del PSOE y encargado de interpelar al consejero Poli Suárez en el pleno del Parlamento canario. «El desconocimiento de la realidad majorera o el pasotismo cuestionan la capacidad de Educación para resolver los múltiples problemas y carencias en nuestra isla», aclara el diputado socialista tras la sesión plenaria.

Las propias alumnas y alumnos del centro Fuerteventura Norte han denunciado su situación, dispersos en distintos inmuebles compartidos. Esta dispersión iba a ser «una situación temporal, les dijeron desde Educación en julio de 2024 y que a las puertas de 2026 continúa».

«Esto no es educación pública, es luchar cada día contra la adversidad», espetó Manuel Hernández desde la tribuna de oradores al consejero regional Poli Suárez.

Ampliar Manuel Hernández, parlamentario del PSOE, desde su tribuna. C7