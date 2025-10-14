Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de archivo de una clase de adultos. C7

«Esto no es educación pública en Fuerteventura, es luchar cada día contra la adversidad»

Educación de adultos ·

Manuel Hernández, parlamentario del PSOE, destapa que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias planea sacar a los alumnos adultos del Fuerteventura Norte «de un pasillo para meterlos en un sótano»

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 14 de octubre 2025, 13:20

Comenta

La Dirección Insular de Educación planea sacar a las alumnas y los alumnos del Centro de Educación de Personas Adultas Fuerteventura Norte «de un pasillo para meterlos en un sótano», como denuncia el parlamentario socialista Manuel Hernández.

«Pocas ocurrencias ejemplifican mejor la pésima gestión de Educación en Fuerteventura», afirma el diputado regional del PSOE y encargado de interpelar al consejero Poli Suárez en el pleno del Parlamento canario. «El desconocimiento de la realidad majorera o el pasotismo cuestionan la capacidad de Educación para resolver los múltiples problemas y carencias en nuestra isla», aclara el diputado socialista tras la sesión plenaria.

Las propias alumnas y alumnos del centro Fuerteventura Norte han denunciado su situación, dispersos en distintos inmuebles compartidos. Esta dispersión iba a ser «una situación temporal, les dijeron desde Educación en julio de 2024 y que a las puertas de 2026 continúa».

«Esto no es educación pública, es luchar cada día contra la adversidad», espetó Manuel Hernández desde la tribuna de oradores al consejero regional Poli Suárez.

Manuel Hernández, parlamentario del PSOE, desde su tribuna. C7

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  3. 3 Anatomía de un atasco: tres horas y diez minutos para despejar la GC-1
  4. 4 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  5. 5 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  6. 6 El Supremo ratifica la condena a dos de los condenados por violar a una joven en Puerto Rico
  7. 7 La Dirección General de Policía decidirá sobre el comisario y su episodio ebrio
  8. 8 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Aitana, la nueva confirmación del Granca Live Fest 2026
  10. 10 Confirmado el peor de los pronósticos: Recoba sufre una rotura del ligamento cruzado anterior

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Esto no es educación pública en Fuerteventura, es luchar cada día contra la adversidad»

«Esto no es educación pública en Fuerteventura, es luchar cada día contra la adversidad»