Educación licita la redacción del proyecto del nuevo CEIP El Cotillo

El futuro colegio tendrá trece aulas y un espacio específico para los alumnos NEAE. El nuevo CEIP es una de las demandas históricas del norte de Fuerteventura

CANARIAS7 Puerto del Rosario Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:31

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias anuncia la licitación del proyecto de redacción del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de El Cotillo, en el municipio de La Oliva.

El expediente, con un presupuesto base de 136.497 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, contempla la redacción del proyecto básico y de ejecución del futuro colegio, que dispondrá de trece unidades —una de primer ciclo de Infantil, tres de segundo ciclo y nueve de Primaria—, además de un espacio específico para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEAE). La contratación incluye también el estudio geotécnico y la complementación del levantamiento topográfico de la parcela donde se levantará el edificio.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, destacó que esta licitación «supone un paso más en el compromiso de la consejería con las familias y la comunidad educativa de El Cotillo, que llevan años demandando un nuevo colegio con mejores instalaciones y capacidad suficiente para atender el crecimiento poblacional de la zona».

El nuevo CEIP de El Cotillo se enmarca en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas 2024-2035, una iniciativa dotada con 235 millones de euros que prevé medio centenar de actuaciones en todo el archipiélago. En el caso de Fuerteventura, el Plan incluye ocho proyectos principales, entre ellos el trabajo ya finalizado de la transformación del CEIP El Ciervo en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Morro Jable y la ampliación de los ceips Tarajalejo, Francisco Navarro Artiles y Gran Tarajal, así como del CIFP Majada Marcial.