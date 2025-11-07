Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El colegio de El Cotillo se quedó pequeño desde hace varios años. C7

Educación licita la redacción del proyecto del nuevo CEIP El Cotillo

Educación ·

El futuro colegio tendrá trece aulas y un espacio específico para los alumnos NEAE. El nuevo CEIP es una de las demandas históricas del norte de Fuerteventura

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias anuncia la licitación del proyecto de redacción del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de El Cotillo, en el municipio de La Oliva.

El expediente, con un presupuesto base de 136.497 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, contempla la redacción del proyecto básico y de ejecución del futuro colegio, que dispondrá de trece unidades —una de primer ciclo de Infantil, tres de segundo ciclo y nueve de Primaria—, además de un espacio específico para el alumnado con necesidades educativas especiales (NEAE). La contratación incluye también el estudio geotécnico y la complementación del levantamiento topográfico de la parcela donde se levantará el edificio.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, destacó que esta licitación «supone un paso más en el compromiso de la consejería con las familias y la comunidad educativa de El Cotillo, que llevan años demandando un nuevo colegio con mejores instalaciones y capacidad suficiente para atender el crecimiento poblacional de la zona».

El nuevo CEIP de El Cotillo se enmarca en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas 2024-2035, una iniciativa dotada con 235 millones de euros que prevé medio centenar de actuaciones en todo el archipiélago. En el caso de Fuerteventura, el Plan incluye ocho proyectos principales, entre ellos el trabajo ya finalizado de la transformación del CEIP El Ciervo en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Morro Jable y la ampliación de los ceips Tarajalejo, Francisco Navarro Artiles y Gran Tarajal, así como del CIFP Majada Marcial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  3. 3 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde
  4. 4 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  5. 5 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  6. 6 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  7. 7 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  8. 8 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  9. 9 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  10. 10 Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Educación licita la redacción del proyecto del nuevo CEIP El Cotillo

Educación licita la redacción del proyecto del nuevo CEIP El Cotillo