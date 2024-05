Los drones majoreros 'sobrevuelan' la feria norteamericana de San Diego

El Parque Tecnológico de Fuerteventura participó, en coordinación con el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) y con el Gobierno de Canarias a través de la Sociedad Canaria de Fomento Económico SA (Proexca) y de la Zona Especial Canaria (ZEC), en el Xponential 2024, la feria más importante del sector de los drones que organiza la AUVSI (Asociación Internacional de Sistemas de Vehículos Sin Tripulación). El evento se celebró en San Diego, en Estados Unidos, del 22 al 25 de abril.

Sergio Díaz, ingeniero aeronáutico y responsable del Área de Programas Especiales y Proyectos Estratégicos de Parque Tecnológico, presentó algunas de las iniciativas previstas dentro del programa Canarias Geo Innovation 2030, con especial énfasis en Canarias Stratoport for HAPS & UAS, emblema de la mayor iniciativa de operación de drones de España.

Ampliar Delegación española en la feria norteamericana. C7

Además del estratoport, el Parque Tecnológico de Fuerteventura presentó el potencial del International Smart Centre for Security, Emergencies, Biodiversity and other Public Service Missions (ISSEC). Esta infraestructura se consolidará en los próximos años como un centro de I+D+I y operación de soluciones innovadoras de emergencia, seguridad, biodiversidad y otras de servicio público y privado.

Cabe precisar que tanto Canarias Stratoport como el centro ISSEC son dos infraestructuras a punto de concluir, que tienen previstas sus primeras operaciones a finales de 2024 o principios del próximo año 2025.

Con una inversión acumulada de más de 100 millones de euros, Canarias Geo Innovation Program 2030 se convierte en la mayor iniciativa española en desarrollo de soluciones innovadoras mediante plataformas aéreas no tripuladas. Este proyecto región y país que persigue diversificar la economía, atraer empresas tecnológicas, retener talento, generar empleo de calidad y nuevas oportunidades para pymes.

Participar en Xponential posibilita a Canarias y al Parque Tecnológico de Fuerteventura establecer relaciones con el mercado americano e hispanohablante.