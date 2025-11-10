Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vehículos de los Bomberos de La Oliva.
Bomberos de La Oliva

El dron de los Bomberos de La Oliva ayuda a localizar a un mayor desaparecido

Drones ·

La Policía Local y el cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento del norte de Fuerteventura montó un dispositivo de búsqueda tras la familia denunciar la desaparición. La persona fue encontrada, ya de noche, en la zona del malpey

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:29

Comenta

Sano y salvo: así lograron rescatar la Policía Local y los Bomberos de La Oliva al mayor desaparecido en Corralejo este sábado por la tarde y noche. La herramienta más eficaz en la búqueda resultó ser el dron del cuerpo de bomberos del norte de Fuerteventura en mitad de la noche.

La familia alertó el sábado de la desaparición de la persona, aquejada de demencia senil, tras salir a caminar por la avenida Juan Carlos I de Corralejo y no haber regresado.

El hombre, que vestía camisa amarilla y pantalón corto azul en el momento de la desaparición, se localizó a las 0.55 horas de la madrugada del domingo en el malpey situado entre el Corral de Perico y el camino de las torretas eléctricas de Morro Francisco, en la afueras de la localidad turística, según detall la Policía Local de La Oliva.

«Gracias al apoyo tecnológico mediante dron de Bomberos de La Oliva, se pudo detectar y posicionar visualmente al varón desorientado, permitiendo una localización rápida y segura», relata el cuerpo local de policía.

El varón se encontraba en buen estado de salud, aunque fue trasladado al centro de salud de Corralejo para su valoración médica.

Imagen del dron en el momento de la localización de la persona mayor desaparecida en Corralejo. Bomberos de La Oliva

