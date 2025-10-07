Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

María del Pilar Lima, santiguadora de Fuerteventura. C7

El documental sobre la curandería en Canarias se proyecta en Puerto del Rosario

'Curanderas Canarias. Tradiciones de Sanación' se proyectará este miércoles, 8 de octubre, a las 20.00 horas en el auditorio. Tras la proyección, se programa un coloquio con la participación de la directora Beatriz Chinea, el curandero Ornaldo Hernández, el historiador Pedro Carreño, la etnobotánica Fayna Brenes y el periodista José Gregorio

Canarias7

Puerto del Rosario

Martes, 7 de octubre 2025, 12:11

El documental 'Curanderas Canarias. Tradiciones de Sanación' se proyectará esste miércoles, 8 de octubre, a las 20.00 horas en el auditorio insular, en Puerto del Rosario, dentro del ciclo de estrenos organizado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural en las distintas islas del archipiélago. La película, dirigida y producida por Beatriz Chinea, rescata la memoria de curanderas, santiguadoras, yerberas y parteras como parte del patrimonio inmaterial de Canarias.

Esta cita en Puerto del Rosario representa una oportunidad única para conocer la sabiduría detrás de curandería en las islas. En este sentido, el evento, coordinado en colaboración con el Cabildo insular de Fuerteventura, se plantea como una jornada divulgativa con un coloquio abierto al público tras la proyección. En él participarán la directora del documental junto a Ornaldo Hernández, curandero; Pedro Carreño, historiador; Fayna Brenes, etnobotánica; bajo la moderación del periodista José Gregorio González.

Se trata de un espacio para compartir la memoria viva de Canarias a través de la experiencia de las personas que han conservado o transmitido los conocimientos de la curandería tradicional en la isla de Fuerteventura. De esta forma, se invita a aquellas personas vinculadas con estas prácticas ancestrales a participar en este encuentro de entrada libre hasta completar aforo.

El documental recoge una docena de testimonios directos de curanderas, santiguadoras, yerberas y parteras que llevan a cabo prácticas como el santiguado, el uso de plantas medicinales o la imposición de manos para tratar dolencias como el mal de ojo, la culebrilla o el empacho.

Cabe destacar que el filme, con una duración aproximada de treinta minutos, ha sido seleccionado en festivales internacionales como el IFFNY de Nueva York, el Ahmedabad Internacional Film Festival de la India y el Festival Internacional Miradas del Mundo de Paradox Film Production en Reino Unido, durante este año 2025.

A través del ciclo de proyecciones organizado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural en las distintas islas, se busca difundir y conservar la tradición oral en torno a una costumbre ancestral que, aunque sigue viva en algunos puntos del archipiélago gracias a las mujeres mayores, se encuentra en riesgo de desaparición.

