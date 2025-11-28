Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta Lola García, el consejero insular de Transportes, Luis González, y la directora general María Fernández prueban la plataforma para personas con movilidad reducida de una de las doce guaguas de estreno. Javier Melián / Acfi Press

Doce nuevas guaguas para renovar el transporte público de Fuerteventura

Transporte público ·

En breve, se pondrán en servicio tres unidades adicionales -eléctricas e híbridas- que llegarán gracias a los fondos europeos

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

El Cabildo de Fuerteventura renueva la mitad de la flota de vehículos del transporte público de viajeros. Las 12 nuevas guaguas que se incorporan a la flota, que se suman a las 10 ya integradas el pasado mes de abril.

En total: 22 nuevas guaguas, lo que permite la renovación de prácticamente el 50% de las guaguas del servicio público, ofreciendo vehículos de mayor comodidad, accesibilidad y sostenibilidad.

La presidenta del Cabildo, Lola García, el consejero insular de Transportes, Luis González, la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, además del consejero delegado de ALSA, Francisco Iglesias, entre otros representantes de la actual empresa concesionaria del servicio, acudieron a la presentación de los nuevos vehículos del servicio público.

La presidenta insular, Lola García, destaca, que «la renovación de la flota no solo ha sido cualitativa, mejorando el confort, la seguridad y la sostenibilidad de los vehículos, sino también cuantitativa, ya que entre 2024 y 2025 se ha ampliado la flota de 49 a 56 guaguas operativas en el transporte interurbano de la isla».

Con esta renovación, apuntó García, Fuerteventura se sitúa como uno de los servicios públicos de transporte regular con la antigüedad media más baja del archipiélago. La media en Canarias es de 7,5 años, mientras que en Fuerteventura se sitúa en 3,8 años. Las mejoras en el servicio han permitido, además, incrementar las frecuencias en 210.000 kilómetros anuales.

La directora general María Fernández explicó que a la incorporación de estas 12 nuevas guaguas «se sumarán tres unidades adicionales —eléctricas e híbridas— que llegarán gracias a los fondos europeos que hemos vehiculizado a través del Cabildo».

Varios momentos de la presentación de las nuevas guaguas. Javier Melián / Acfi Press
Imagen principal - Varios momentos de la presentación de las nuevas guaguas.
Imagen secundaria 1 - Varios momentos de la presentación de las nuevas guaguas.
Imagen secundaria 2 - Varios momentos de la presentación de las nuevas guaguas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  2. 2 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  3. 3 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  4. 4 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  5. 5 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  6. 6 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  7. 7 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  8. 8 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  9. 9 Morro Besudo contará con un nuevo complejo turístico de 65 camas
  10. 10 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Doce nuevas guaguas para renovar el transporte público de Fuerteventura

Doce nuevas guaguas para renovar el transporte público de Fuerteventura