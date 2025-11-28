Doce nuevas guaguas para renovar el transporte público de Fuerteventura

En breve, se pondrán en servicio tres unidades adicionales -eléctricas e híbridas- que llegarán gracias a los fondos europeos

La presidenta Lola García, el consejero insular de Transportes, Luis González, y la directora general María Fernández prueban la plataforma para personas con movilidad reducida de una de las doce guaguas de estreno.

El Cabildo de Fuerteventura renueva la mitad de la flota de vehículos del transporte público de viajeros. Las 12 nuevas guaguas que se incorporan a la flota, que se suman a las 10 ya integradas el pasado mes de abril.

En total: 22 nuevas guaguas, lo que permite la renovación de prácticamente el 50% de las guaguas del servicio público, ofreciendo vehículos de mayor comodidad, accesibilidad y sostenibilidad.

La presidenta del Cabildo, Lola García, el consejero insular de Transportes, Luis González, la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, además del consejero delegado de ALSA, Francisco Iglesias, entre otros representantes de la actual empresa concesionaria del servicio, acudieron a la presentación de los nuevos vehículos del servicio público.

La presidenta insular, Lola García, destaca, que «la renovación de la flota no solo ha sido cualitativa, mejorando el confort, la seguridad y la sostenibilidad de los vehículos, sino también cuantitativa, ya que entre 2024 y 2025 se ha ampliado la flota de 49 a 56 guaguas operativas en el transporte interurbano de la isla».

Con esta renovación, apuntó García, Fuerteventura se sitúa como uno de los servicios públicos de transporte regular con la antigüedad media más baja del archipiélago. La media en Canarias es de 7,5 años, mientras que en Fuerteventura se sitúa en 3,8 años. Las mejoras en el servicio han permitido, además, incrementar las frecuencias en 210.000 kilómetros anuales.

La directora general María Fernández explicó que a la incorporación de estas 12 nuevas guaguas «se sumarán tres unidades adicionales —eléctricas e híbridas— que llegarán gracias a los fondos europeos que hemos vehiculizado a través del Cabildo».

