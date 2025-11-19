Diez nuevos policías locales en Tuineje

La plantilla del cuerpo de seguridad local asciende en la actualidad a trece agentes

Miércoles, 19 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Tuineje incorpora este martes, diez nuevos agentes de Policía Local, como funcionarios en prácticas. Una vez finalicen este periodo, podrán integrarse plenamente como funcionarios de carrera en la plantilla municipal que actualmente cuenta con 13 efectivos.

«Esta ampliación de la plantilla supone una apuesta decidida del actual grupo de gobierno de reforzar los recursos humanos del área de Seguridad, adaptada a la realidad municipal», afirma el alcaldesa Candi Umpiérrez.

La primera edil asegura que, durante la anterior legislatura, el municipio contaba con una plantilla insuficiente para la realidad de Tuineje. Con esta incorporación de agentes en prácticas, «se da inicio al camino para dotar al municipio de la estabilidad necesaria en materia de personal».

La alcaldesa y la presidenta insular asistieron a la toma de posesión de los nuevos agentes. Ayuntamiento de Tuineje