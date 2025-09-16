Días intensos para preparar la renovación urbana del Casco Viejo de Corralejo Los encuentros con residentes van a permitir ajustar la inversión de 2,5 millones de euros. Se prevé la ejecución de obras en 99 inmuebles

CANARIAS7 La Oliva Martes, 16 de septiembre 2025

Estos días continúan las citas con residentes del Casco Viejo de Corralejo, para avanzar en el Programa de Ayuda a las Actuaciones de Rehabilitación a Nivel Barrio. Colaboran Ayuntamiento de La Oliva y Cabildo, en aras de otorgar una nueva imagen fresca y renovada al centro de la principal localidad costera norteña.

Las actuaciones subvencionables se aplicarán a 99 viviendas participantes, entre las que se encuentran la mejora o rehabilitación de edificios de uso predominantemente residencial bajo la reducción del 60% del consumo de energías no renovables ; además de labores de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico delimitado en el programa. El presupuesto total destinado a estas actuaciones supera los 2,5 millones de euros, con amplia implicación estatal, junto a Cabildo y Consistorio.

Para las personas interesadas en obtener más información de primera mano sobre el programa, en el que hay implicación de varios departamentos municipales de La Oliva; se ha decidido que el horario de atención sea de 9.00 a 14.00 horas, en todos los martes y jueves laborables, a través de las dependencias que el Consistorio ha dispuesto en Corralejo.

Valoraciones

El programa «beneficiará no sólo a todos los vecinos y vecinas participantes, que verán mejoradas las fachadas de sus viviendas, sino para el aspecto general del Casco Viejo del pueblo», según el alcalde, Isaí Blanco; añadiendo que la acción, «se suma también a anteriores actuaciones del gobierno local de cesión de suelo para la creación de nuevas casas que permitan crear un hogar a la población local del municipio».

Por su parte, la presidenta insular, Lola García, destacó este lunes la importancia de los proyectos dirigidos a mejorar la calidad de la vida de las personas, «algo fundamental en un territorio limitado como Fuerteventura»; resaltado asimismo que «desde el Cabildo seguiremos trabajando para que esta coordinación se lleve al resto de municipios».

«A través de la Oficina de Fondos Europeos conseguimos poner en marcha un proyecto que conseguirá mejorar la imagen de Corralejo», en versión del titular de la Concejalía de Hacienda y Recaudación, Juan José Rodríguez.