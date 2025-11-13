Desigual 'Claudia' en Fuerteventura: corren los barrancos en Pájara y Tuineje, se corta la avenida marítima capitalina

El paso de la borrasca Claudia empezó a sentirse este jueves muy temprano en Fuerteventura y por zonas

Avenida marítima de Puerto del Rosario, que se cortó al tráfico en un tramo.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:51 Comenta Compartir

La borrasca 'Claudia' descargó de manera desigual sobre Fuerteventura. Mientras en Tuineje, Pájara y Toto se celebraba que los barrancos corrieran, unos kilómetros más allá la lluvia apenas empapó la tierra.

En Puerto del Rosario, el Ayuntamiento cerró un tramo de la avenida marítima, a la altura de la playa de los Pozos, donde los operarios se afanaron en quitar las piedras que arrastró el agua desde el barrio Fabelo y otras zonas de la parte alta de la capital. La lluvia descargó temprano, sobre las 8.15 horas, y duró unos quince minutos, corriendo el barranco de Negrín, cercano al Hospital General de Fuerteventura.

Ampliar Operarios retiran las piedras del tramo de avenida marítima de Puerto del Rosario que se cortó por la lluvia, a la altura de la playa de los Pozos. Javier Melián / Acfi Press

A apenas cinco kilómetros de Puerto del Rosario, y sin salir del municipio, Claudia sólo dejó la tierra mojada y algún que otro charco testimonial.

Por el sur de Fuerteventura, Pájara, Toto y Tuineje celebraron que los barrancos corrieran con el agua de primera hora de la mañana.