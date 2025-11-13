Desigual 'Claudia' en Fuerteventura: corren los barrancos en Pájara y Tuineje, se corta la avenida marítima capitalina
Borrascas ·El paso de la borrasca Claudia empezó a sentirse este jueves muy temprano en Fuerteventura y por zonas
Puerto del Rosario
Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:51
La borrasca 'Claudia' descargó de manera desigual sobre Fuerteventura. Mientras en Tuineje, Pájara y Toto se celebraba que los barrancos corrieran, unos kilómetros más allá la lluvia apenas empapó la tierra.
En Puerto del Rosario, el Ayuntamiento cerró un tramo de la avenida marítima, a la altura de la playa de los Pozos, donde los operarios se afanaron en quitar las piedras que arrastró el agua desde el barrio Fabelo y otras zonas de la parte alta de la capital. La lluvia descargó temprano, sobre las 8.15 horas, y duró unos quince minutos, corriendo el barranco de Negrín, cercano al Hospital General de Fuerteventura.
A apenas cinco kilómetros de Puerto del Rosario, y sin salir del municipio, Claudia sólo dejó la tierra mojada y algún que otro charco testimonial.
Por el sur de Fuerteventura, Pájara, Toto y Tuineje celebraron que los barrancos corrieran con el agua de primera hora de la mañana.