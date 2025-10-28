Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los tres sacos de mejillones, ya en el vehículo policial. Policía Local de Pájara

Denunciados tres mariscadores furtivos con 75 kilos de mejillones en Fuerteventura

Furtivismo ·

La Policía Local de Pájara intercepta en la costa de Agua Liques a los tres furtivos. La veda del mejillón está vigente desde hace más de quince años en Fuerteventura

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 28 de octubre 2025, 15:24

Comenta

La Policía Local de Pájara denunció el pasado fin de semana a tres personas por mariscar de manera furtiva 75,5 kilogramos de mejillón canario (perna perna) en la zona de Agua Liques, dentro del Parque Natural de Jandía.

Los furtivos habían acopiado los mejillones en tres sacos. La Policía Local del sur de Fuerteventura recuerda que la prohibición de mariscar mejillones está vigente desde hace más de quince años.

El marisco, ya decomisado. Policía Local de Pájara

