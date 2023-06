David de Vera: «Puerto del Rosario tiene que recuperar su brillo como capital»

Este licenciado en Ciencias del Mar llega a la alcaldía de la capital de Fuerteventura tras su paso por la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, además de responsable insular de Aguas.

– ¿Por qué asumió Servicios Sociales, una de las concejalías más complicadas, más en este tiempo de crisis postcovid?

– La prioridad de este grupo de gobierno se centra en las personas de Puerto del Rosario. Servicios Sociales es un área de gran relevancia para este bienestar y por eso la asumo directamente desde la alcaldía. Hay que acometer todas las actuaciones que supongan una mejora de los servicios que se prestan. Reforzar la prestación de ayuda a domicilio para personas dependientes, tener programas de apoyo respiro familiar que permita aliviar la carga a familiares y cuidadoras. También para equilibrar la carga de trabajo de los colectivos y las asociaciones del ámbito social que están asumiendo estos servicios.

– La concejala de AMF, Mayra Marichal, votó a favor de su investidura como alcalde ¿Significa esto que veremos acercamientos con los grupos de la oposición?

– Lo que le puedo asegurar, tal y como dije en el acto de investidura, es que queremos trabajar siempre desde el diálogo y el consenso con todas las fuerzas políticas para lograr el bienestar de las personas de Puerto del Rosario. Tener todos los acercamientos posibles siempre que exista diálogo, afinidad de trabajo y líneas en común. Tenemos que trabajar con altura de miras, dejando de lado otros intereses que no sean el estar a plena disposición para los vecinos y vecinas del municipio. Lo mismo desde dentro del grupo de gobierno. Vamos a trabajar siendo corresponsables en la gestión del Ayuntamiento. Esto es lo que necesitan los ciudadanos y lo que va a permitir ofrecer soluciones a los problemas del municipio. Estos compromisos de dedicación y trabajo caerían en saco roto si no trabajamos unidos y de forma coordinada con el esfuerzo coordinado con todos los trabajadores y trabajadoras de la Corporación municipal. Desde aquí mi agradecimiento por su dedicación al servicio público del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

– Destacó en su discurso de investidura que impulsará el urbanismo para responder a los problemas actuales. ¿Qué tiene pendiente Puerto del Rosario en este aspecto?

– Efectivamente. Es fundamental trabajar en ordenación urbanística y esa es una de nuestras grandes prioridades, para llevar los servicios públicos a todos los rincones y sacar del abandono muchos pueblos y barrios que se enfrentan a graves problemas urbanísticos. Regular aquellas zonas que se encuentran fuera de ordenación como El Matorral, Playa Blanca, Puerto Lajas Norte, Las Parcelas, Polígono Industrial de la Hondura, Llanos de La Mareta, Rosa Vila o Ciudad de la Justicia. Esto nos va a permitir garantizar a los vecinos y vecinas servicios básicos como alumbrado público, limpieza, pavimentación o recogida de residuos, entre muchos otros aspectos. Sacarles del abandono para que tengan todos estos servicios. Tampoco podemos olvidarnos de impulsar un documento como el Plan General de Ordenación. Es indispensable para alcanzar este progreso urbanístico y el desarrollo económico de Puerto del Rosario, sus pueblos y sus barrios. También tener suelo público para vivienda y promover la participación público-privada para que las personas tengan acceso.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

– La capital está sucia, desde el centro hasta los barrios. ¿Alguna iniciativa?

– Vamos a abordar este ámbito desde dos líneas. Primero, siendo más eficientes reestructurando el personal propio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Por otro lado, revisando todas las licitaciones realizadas hasta ahora por el Ayuntamiento para exigir un cumplimiento fiel de las obligaciones que tienen en las labores de limpieza y adecentamiento. Como he dicho, Puerto del Rosario tiene que recuperar su brillo como capital. Pero no sólo eso, sino sacar del abandono sus pueblos y sus barrios, que le dan la fortaleza a Puerto del Rosario no solo como municipio sino como eje vertebrador de la capital de Fuerteventura.

– Durante su mandato como consejero de Aguas del Cabildo incidió en que el CAAF es responsabilidad de los ayuntamientos.

– Así es. Lo que necesita Fuerteventura es un gran pacto entre instituciones para revertir la dramática situación que está sufriendo con respecto al agua. Los ayuntamientos somos un 40% del CAAF y hay que establecer esta cooperación con el Cabido para aportar soluciones al desabastecimiento de agua. Esto va a permitir ir renovando las infraestructuras hidráulicas, que se encuentran obsoletas, a medida que se van a cometiendo obras municipales como asfaltado. Nosotros desde el Ayuntamiento nos comprometemos a trabajar en esta línea, así como con la gestión de Lola García como presidente del Cabildo. Esto es lo que necesita Puerto del Rosario y Fuerteventura.

- ¿Dónde se levantaría la ciudad deportiva que usted propone?

- Un punto importante dentro de nuestro proyecto para Puerto del Rosario es contar con una ciudad deportiva en condiciones y que esté a la altura. El propio Plan General de Ordenación, aprobado en 2017, ya determina los suelos que son aptos para infraestructuras deportivas. Atendiendo a esta distribución, la ciudad deportiva se llevará a cabo en una zona anexa al polígono industrial de Risco Prieto, que es la que contempla el PGO. Pero no sólo eso, sino que todos los barrios y pueblos tienen que contar con espacios deportivos. Todos y todas merecemos acceder a la práctica deportiva saludable e inclusiva. Que todos estos espacios sean accesibles para poder ser aprovechados por todos los ciudadanos y ciudadanas.

- ¿Para adelante con el Museo de la Historia de Tetir?

- Por supuesto. Van a tener continuidad todas aquellas actuaciones que fueron iniciadas por la anterior Corporación y que sean favorables al bienestar de las personas de Puerto del Rosario, así como a la diversificación económica de la capital, sus pueblos y sus barrios. En el caso de nuestra historia y cultura, debemos potenciar nuestra identidad y nuestro patrimonio como sector estratégico en consolidación de un municipio que mira hacia el futuro, pero que tiene muy claro nuestro pasado.

- Al grupo de gobierno anterior se le reprochó que gastara más en Carnaval y en fiestas.

- Indiscutiblemente, lo que debemos hacer es dar prioridad a aquellas actuaciones más urgentes y que permitan mejorar la situación de las personas de Puerto del Rosario. Su bienestar es nuestra prioridad y por eso, primero hay que garantizarles los servicios básicos, ocuparnos de la ordenación urbanística para poder tener crecimiento económico, suelo para vivienda y otras infraestructuras. Como decía, tener regulación urbanística en las zonas que carecen de la misma, potenciar los espacios deportivos y de ocio, hacer un esfuerzo en el ámbito social y crear empleo para el desarrollo de nuestra gente y nuestros jóvenes. Estos son los puntos que nos deben preocupar y los que debemos dar prioridad.