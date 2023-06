David de Vera, el alcalde capitalino que también asume Asuntos Sociales

El sexto alcalde de Coalición Canaria (CC) de Puerto de Rosario, David de Vera, recibió este sábado el bastón de mando «desde el diálogo y la conciliación, con altura de miras, dejando de lado otros intereses y con el único objetivo de estar a plena disposición para los vecinos y las vecinas». El exconsejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, que partía como ganador de las elecciones con siete actas, tenía los cuatro votos del PSOE en virtud del pacto entre nacionalistas y socialistas en el Cabildo y cuatro de seis ayuntamientos.

Sin embargo, además de los once votos del nuevo grupo de gobierno CC-PSOE, el alcalde recibió el apoyo de la concejala de AMF. En cambio, obtuvo nueve votos en contra: los cuatro del PP, los cuatro de FA y el del edil de Vox. Sin embargo, con talante conciliador, el nuevo alcalde dio la palabra a todos los cabezas de lista tras su proclamación.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

El nuevo primer edil de la capital majorera comenzó su discurso dando las gracias a «los seres queridos ausentes, especialmente mi padre, que hoy estaría muy orgulloso no sólo por mi investidura como alcalde sino de los valores de respeto y humildad que nos transmitió». De Vera, que también ostentó el cargo de director general de Ganadería del Gobierno de Canarias hace dos legislaturas, aseguró que «el día de hoy supone el mayor orgullo de toda mi vida política. Tengo la oportunidad de ser alcalde del municipio donde nací. Puerto del Rosario, el municipio en donde he crecido y he formado mi familia. Por eso, es también, a la vez, la mayor responsabilidad que se me ha presentado hasta ahora».

El nuevo alcalde, que es el único de la historia de Puerto del Rosario en hacerse cargo de la siempre difícil área de Asuntos Sociales (y más en estos tiempos pos crisis sanitaria), priorizó entre sus objetivos «recuperar el orgullo y respeto institucional que se merece Puerto del Rosario como capital de Fuerteventura».

David de Vera, que tendrá en la oposición a los cuatro concejales de Fuerteventura Avanza (FA), los cuatro del Partido Popular (PP) tras el intento fallido del primer pacto y una edil de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), incidió en su discurso que Puerto del Rosario «es más que una capital. Son sus pueblos, son sus barrios, y debemos trabajar de forma coordinada para recuperar la identidad e integridad de todos los pueblos y barrios que le dan la fortaleza a Puerto del Rosario, no solo como municipio sino como eje vertebrador de la capital de Fuerteventura».

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

El nacionalista, que consiguió 3.922 votos en los comicios del 28 de mayo, esto es 1.433 más que la siguiente fuerza más votada (FA), reconoció en la toma de posesión que «muchos son los retos a los que nos vamos a enfrentar en esta legislatura, pero debemos empezar por tener una ordenación urbanística que permita corregir las deficiencias actuales y adaptarse a las necesidades futuras, garantizando los servicios básicos, mejorando nuestra calidad de vida y desarrollando las infraestructuras que necesitamos y el modelo de municipio que queremos».

Entre los proyectos más importantes de su próximos cuatro años como alcalde, de Vera enumeró contar con infraestructuras como una ciudad deportiva «a la altura de lo que merece Puerto del Rosario». También se plantea el nuevo grupo de gobierno CC-PSOE promover las zonas verdes y de ocio, con el proyecto de área recreativa en la Rosa de Don Victoriano; y mejorar la accesibilidad y movilidad del municipio, garantizando de forma específica el servicio público en el transporte a los vecinos y las vecinas. Entre sus prioridades, no olvidó la renovación de las infraestructuras hidráulicas «que tanta falta hace, sumiendo nuestra responsabilidad como parte del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF)».

Como responsable de Asuntos Sociales, que él personalmente eligió ponerse al frente, el nuevo alcalde reconoció «las enormes dificultades que soportan nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, por eso abordamos esta nueva etapa desde la reflexión y auto crítica, acercándonos a los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables de nuestro municipio y permitiéndonos articular estrategias y soluciones eficientes». Por eso plantea «trabajar con las personas como eje principal», reforzando el servicio de ayuda a domicilio, protegiendo a las personas cuidadoras.