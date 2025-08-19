Dailos Felipe decora los pasillos de la unidad infantil del Hospital de Fuerteventura

Los murales representan a personajes imaginarios que hacen más amena la espera de los pequeños pacientes. Durante 2024, la Unidad de Atención Temprana atendió a un total de 101 niños y niñas de entre 0 y 6 años, mientras que en lo que va de 2025, entre enero y julio han acudido a sesiones 61 menores

CANARIAS7 Puerto del Rosario Martes, 19 de agosto 2025, 13:53 Comenta Compartir

La Gerencia de los Servicios Sanitarios del área de Salud de Fuerteventura, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha decorado los pasillos de la Unidad de Atención Temprana del Hospital General, con motivos infantiles y coloridos para hacer más amena y divertida la entrada a este dispositivo.

Este mural, que decora la zona de acceso a la unidad, ha sido realizado por Dailos Felipe Paniagua y en él se representan a personajes imaginarios que hacen más amena la espera de los niños y niñas usuarios de este dispositivo.

La Unidad de Atención Temprana de Fuerteventura entró en funcionamiento en junio de 2021 y en ella un equipo multidisciplinar de profesionales atiende a la población de entre cero y seis años de edad de la isla que precisen de intervención especializada por presentar algún tipo de trastorno en su desarrollo, con discapacidad o riesgo de padecerla.

Durante 2024, se atendió a un total de 101 niños y niñas de entre 0 y 6 años, mientras que en lo que va de 2025, entre enero y julio han acudido a sesiones 61 menores. El equipo lo componen una auxiliar administrativa, una trabajadora social, una orientadora educativa, un psicólogo clínico y cuatro terapeutas.